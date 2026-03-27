前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，引起社會高度關注。對此，民進黨新聞部副主任黃子一統整了全台各地有被判刑的民眾黨人，更加入有酒駕的和已起訴的，共18名，其中包括柯文哲、新竹市長高虹安、原要被提名不分區立委的中配徐春鶯等，黃子一更奉勸大家「政治不難，找回良心而已」。
黃子一今發文列出的18名分布在全台各縣市的民眾黨人包括：
公益侵占罪 (政治獻金案），遭檢起訴：5年，判刑：2年
公益侵占罪 (木可公司)，遭檢起訴：6年，判刑：3年6月
背信罪 (眾望基金會)，遭檢起訴：2年6月，判刑：2年6月
合併刑期：17年，褫奪公權6年
一審：高虹安違反《貪污治罪條例》，處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年
二審：使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月。
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- 柯文哲，民眾黨創黨黨主席。
公益侵占罪 (政治獻金案），遭檢起訴：5年，判刑：2年
公益侵占罪 (木可公司)，遭檢起訴：6年，判刑：3年6月
背信罪 (眾望基金會)，遭檢起訴：2年6月，判刑：2年6月
合併刑期：17年，褫奪公權6年
- 高虹安，民眾黨籍新竹市長。
一審：高虹安違反《貪污治罪條例》，處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年
二審：使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月。
- 陳福海，民眾黨籍金門縣長。
- 馬治薇，民眾黨桃園市黨部前發言人
- 徐春鶯，曾列入台灣民眾黨不分區立委名單
- 陳亞麟，民眾黨前社會力主任。
- 陳信瑜，柯文哲時期台北市勞動局長。
- 楊喬安，民眾黨籍苗栗市民代表。
- 林致兵，民眾黨提名參選新北市議員（後退選退黨）。
- 陳品杰，民眾黨提名參選桃園市議員（後退選退黨）。
- 宋雲飛，民眾黨前組織部主任。
- 李凱信，民眾黨雲林縣黨部西螺區副主任。
- 陳乙辰，民眾黨雲林縣議員。
- 王冠鈞，嘉義柯友會會長。
- 李順晟，民眾黨雲林縣北港區主任。
- 傅國淵，花蓮縣議員。
- 洪梓傑，民眾黨台南黨部執行長。
- 尤信元，民眾黨台南市青年部總召。