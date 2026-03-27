前民眾黨主席柯文哲因京華城等案於昨（26）日遭宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，引起社會高度關注。對此，民進黨新聞部副主任黃子一統整了全台各地有被判刑的民眾黨人，更加入有酒駕的和已起訴的，共18名，其中包括柯文哲、新竹市長高虹安、原要被提名不分區立委的中配徐春鶯等，黃子一更奉勸大家「政治不難，找回良心而已」。

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黃子一今發文列出的18名分布在全台各縣市的民眾黨人包括：

  • 柯文哲，民眾黨創黨黨主席。
違背職務收賄罪、主管監督事務圖利罪，遭檢起訴：15年，判刑：13年

公益侵占罪 (政治獻金案），遭檢起訴：5年，判刑：2年

公益侵占罪 (木可公司)，遭檢起訴：6年，判刑：3年6月

背信罪 (眾望基金會)，遭檢起訴：2年6月，判刑：2年6月

合併刑期：17年，褫奪公權6年

  • 高虹安，民眾黨籍新竹市長。
起訴：《貪污治罪條例》利用職務詐欺財物罪、偽造文書等罪。

一審：高虹安違反《貪污治罪條例》，處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年

二審：使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月。

  • 陳福海，民眾黨籍金門縣長。
議員任內於議長選舉收受賄賂，被判處有期徒刑10個月、褫奪公權1年。

  • 馬治薇，民眾黨桃園市黨部前發言人
涉收受共產黨資助，違反反滲透法判處2年8月徒刑。

  • 徐春鶯，曾列入台灣民眾黨不分區立委名單
涉《反滲透法》，起訴。

  • 陳亞麟，民眾黨前社會力主任。
《貪污治罪條例》，判處8年有期徒刑、褫奪公權5年。

  • ​陳信瑜，柯文哲時期台北市勞動局長。
《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等罪，起訴。

  • 楊喬安，民眾黨籍苗栗市民代表。
違反《政府採購法》，有期徒刑3個月。

  • 林致兵，民眾黨提名參選新北市議員（後退選退黨）。
酒駕、欠薪跑路等事件。

  • ​陳品杰，民眾黨提名參選桃園市議員（後退選退黨）。
酒駕。

  • ​宋雲飛，民眾黨前組織部主任。
詐欺，判拘役20日

  • ​李凱信，民眾黨雲林縣黨部西螺區副主任。
聚眾賭博，處有期徒刑4個月。

  • ​陳乙辰，民眾黨雲林縣議員。
恐嚇危害安全罪，判刑3個月。

  • ​王冠鈞，嘉義柯友會會長。
妨害自由罪，判刑6個月。

  • ​李順晟，民眾黨雲林縣北港區主任。
傷害罪，判刑5個月。

  • ​傅國淵，花蓮縣議員。
傷害罪，判拘役55日。

  • 洪梓傑，民眾黨台南黨部執行長。
傷害罪，判刑20天。

  • ​尤信元，民眾黨台南市青年部總召。
開設應召站，遭台中市地方法院依妨害風化案判刑4個月。


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