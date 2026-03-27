兒童與清明連假將至，台北新板希爾頓酒店表示，三樓的青雅中餐廳整個4月每週一至週四午餐時段推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元，而二樓「悅．市集全日自助餐廳」推出「美墨經典風味饗宴」主題，4月3日至6日加碼優惠，兩位賓客同行可免費攜帶一位兒童用餐，並贈送氣球畫冊小禮包一組。台北君悅酒店的「凱菲屋」、「彩日本料理」也有「歡慶兒童月」四重優惠，包含推出兩大一小同行，兒童免費之優惠。
台北新板希爾頓酒店整個4月每週一至週四午餐時段推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999+10%元、每位孩童499+10%元，菜色超過20道都無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等。
悅．市集全日自助餐廳推新主題。4月「美墨經典風味饗宴」
悅．市集全日自助餐廳也是自4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主，匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚，其中的「墨西哥牛肚湯」，概念源自墨西哥中西部經典燉湯，選用蜂巢牛肚，搭配紅辣椒、洋蔥、大蒜與奧勒岡葉慢火燉煮出，入口溫潤不嗆辣。此外，餐廳依不同餐期時段推出限定主菜。
台北君悅兩餐廳午晚餐優惠 平日8折、假日85折
台北君悅酒店館內旗下超人氣自助餐「凱菲屋」、「彩日本料理」，搭乘四月兒童月，推出春季四重優惠選擇。第一重：4月15日前，享用「凱菲屋」午晚餐、下午茶或「彩日本料理」午晚餐即可享有平日8折與假日85折。第二重：4月15日前持旅展餐券訂位加碼回饋！持三客有價餐券於凱菲屋下午茶或彩日本料理午晚餐，加贈「凱菲屋下午茶平日餐券」乙張（價值1298元）。
凱菲屋、彩日本料理都有 兩大一小同行兒童免費
第三重：4月1日至4月30日親子享福，兩位成人同行於凱菲屋或彩日本料理，結帳出示健保卡或相關證件，即享有一名12歲以下之兒童免費（國定假日不適用）。第四重：即日起至6月8日，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週抽出價值萬元餐酒好禮，囊括雲錦中式饗食三人套餐含精選紅酒3杯、漂亮廣式黃金燒鵝三人套餐含法國白氣泡酒3杯及茶品等。提醒各種優惠僅能擇一，不能併用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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悅．市集全日自助餐廳推新主題。4月「美墨經典風味饗宴」
悅．市集全日自助餐廳也是自4月1日起推出全新主題「美墨經典風味饗宴」，以德州與墨西哥料理為主，匯集墨西哥玉米餅、墨西哥牛肚湯、墨西哥紙包烤魚、美墨風味烤豬肋排等多道佳餚，其中的「墨西哥牛肚湯」，概念源自墨西哥中西部經典燉湯，選用蜂巢牛肚，搭配紅辣椒、洋蔥、大蒜與奧勒岡葉慢火燉煮出，入口溫潤不嗆辣。此外，餐廳依不同餐期時段推出限定主菜。
台北君悅酒店館內旗下超人氣自助餐「凱菲屋」、「彩日本料理」，搭乘四月兒童月，推出春季四重優惠選擇。第一重：4月15日前，享用「凱菲屋」午晚餐、下午茶或「彩日本料理」午晚餐即可享有平日8折與假日85折。第二重：4月15日前持旅展餐券訂位加碼回饋！持三客有價餐券於凱菲屋下午茶或彩日本料理午晚餐，加贈「凱菲屋下午茶平日餐券」乙張（價值1298元）。
凱菲屋、彩日本料理都有 兩大一小同行兒童免費
第三重：4月1日至4月30日親子享福，兩位成人同行於凱菲屋或彩日本料理，結帳出示健保卡或相關證件，即享有一名12歲以下之兒童免費（國定假日不適用）。第四重：即日起至6月8日，於全館任一餐廳單筆消費滿2026元，週週抽出價值萬元餐酒好禮，囊括雲錦中式饗食三人套餐含精選紅酒3杯、漂亮廣式黃金燒鵝三人套餐含法國白氣泡酒3杯及茶品等。提醒各種優惠僅能擇一，不能併用。
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