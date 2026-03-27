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國民黨前主席朱立倫今(27)日中午和黨團餐敘，共有43藍委到場。藍委徐巧芯會後轉述，針對外界關注的軍購議題，朱立倫清楚表明，各種議題，民意代表一定能做出有智慧的選擇，民意代表最重要的是順應民意，相信會謙卑聆聽民意做出最好的判斷。朱立倫今天中午和黨團藍委在台北喜來登飯店辰園餐敘，多名上周未出席與黨主席鄭麗文餐敘的立委都到場，包括軍購立場意見不同的藍委徐巧芯、高雄市長參選人柯志恩、彰化立委謝衣鳯等人，就連立法院長韓國瑜也驚喜現身，稱是要向黨主席朱立倫表達感謝。藍委徐巧芯會後轉述，針對外界關心的軍購議題等，朱立倫清楚表明，他認為民意代表一定能做出最有智慧的選擇，他認識藍委這麼久，相信國民黨的立委很有智慧，民意代表最重要的是順應民意，相信國民黨藍委會謙卑去聆聽民意，做出最好的判斷。徐巧芯也說，朱立倫在餐敘中也關心大家過得好不好，鼓勵參選縣市長的立委，大家能給他們最大的支持跟幫忙，另外新北市長參選人李四川也須要立委支持，黨團也會用最團結的方式，表達對川伯的支持。