我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（27）日開盤下跌70.37點、來到33267.25點，盤中最低一度來到32669.39點，下跌668.23點，不過在美股盤前期指止穩走高的帶動下，跌幅收斂，終場下跌225.03點或0.68%，收在33112.59點，5日線失而復得，成交量為6311.22億元。中小型股表現相對強勁，櫃買指數開盤下跌0.42點、來到322.38點，尾盤在買盤挹注下翻紅，終場上漲2.2點或0.68%，收在325點，成交量為1890.52億元。今日個股成交量排行榜前五名為：燿華、力積電、群創、華邦電、華通；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、南亞科、燿華、穩懋。權值股多數走跌，權王台積電以1805元盤下開出，不過盤中有低接買盤挹注，終場下跌20元或1.09%，收在1820元，拖累大盤指數就有163點；台達電表現相對強勁，盤中一度翻紅來到1520元，終場則是下跌5元或0.33%，收在1510元，拖累大盤指數就有3點；鴻海則是下跌1元或0.5%，收在199.5元。跟著權值股一同走低的還有記憶體族群，其中華邦電今日除息0.5元，除息參考價為95.5元，不過未見買盤撐腰，盤中一度跌破90元關卡，終場下跌3.1元或3.25%，收在92.4元，陷入貼息；其他記憶體概念股同步走低，力積電下跌逾5%，南亞科、旺宏下跌逾2%。記憶體模組廠也同步走低，群聯下跌逾5%，廣穎下跌逾4%，凌航下跌逾3%，創見、旺宏、品安下跌逾2%。不過櫃買指數逆勢走高，表示不少族群仍表現強勁，其中PCB概念股持續受到資金青睞，定穎投控、華通、恩德、聯茂、達航科技攻上漲停板，亞泰金屬上漲近7%，臻鼎-KY、嘉聯益上漲逾5%，尖點上漲逾4%，燿華、台郡、精成科、博智、毅嘉、台燿、柏承、台玻上漲逾3%。矽光子概念股也紅通通，訊芯-KY、IET-KY攻上漲停板，穩懋上漲逾6%，前鼎、波若威上漲逾5%，台星科、台燿上漲逾3%。