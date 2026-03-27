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▲副市長林欽榮表示，隨著台積電高雄5座晶圓廠進度如期推進，R17站A6街廓將成為半導體S廊帶之「科技與生活」接軌的關鍵樞紐，預估將帶動投資金額上看72億元。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲ R17世運站東側A6街廓公辦都市更新基地鄰近地區示意圖。（圖／高市府都發局提供）

「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓都市更新案」招商說明會今(27)日舉辦。副市長林欽榮出席表示，隨著台積電高雄5座晶圓廠進度如期推進，R17站A6街廓將成為半導體S廊帶之「科技與生活」接軌的關鍵樞紐，預估將帶動的投資金額上看72億元。林欽榮會中指出，隨著台積電在高雄設立5座晶圓廠（P1至P5），高雄科技產業正邁入全新里程碑；在台積電進駐效應下，高科技產業接續投資高雄。此外，在中央與地方攜手合作下，高市府與清華大學、陽明交通大學等國內頂尖學府，共同推動全臺首座「國家重點領域校際研教園區」，象徵高雄在產業轉型與高階科技人才培育邁入嶄新篇章。都發局局長吳文彥表示，為超前部署半導體產業鏈及人才進駐需求，市府接續推動捷運R17世運站周邊公辦都更。毗鄰的A5街廓已於今年3月選出最優申請人，市府隨即於3月20日正式公告A6街廓徵求實施者，預告將R17世運站周邊打造為優質產業生活及綜合服務園區。此案基地面積約3,209坪（約10,609平方公尺），土地使用分區為第二種商業區，建蔽率50%、容積率300%，經114年4月7日公告劃定為更新地區。基地區位距離台積電楠梓廠僅約1.5公里，車程5分鐘內可達，為S廊帶科技軸線上的精華區位。都發局強調，此案投資金額預估72億元，公私協力共負比為69.36%。同時，市府預計分回一棟多元複合型態的建築大樓，可提供A級辦公、商業、住宅及公益設施進駐使用，以服務高科技產業人才優質居住需求，打造安居樂業的生活環境，並透過設置立體空橋銜接A5基地與R17世運站，實現步行300公尺即可抵達站點的高效交通機能，實踐TOD（大眾運輸導向開發）轉運站效應。