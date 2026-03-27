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民眾黨前主席柯文哲案一審判決結果出爐，中國國台辦第一時間跳出來發聲，狠批是「綠色恐怖」、「操弄司法、打壓異己」等語。對此，民進黨中國部今（27）日表示，中共為挺柯文哲全面否定台灣司法與民主制度，並藉此對台政治介入與認知作戰，提醒台灣社會提高警覺，並呼籲「請共產黨、民眾黨與柯文哲，都不要再鬼扯了」。根據民進黨中國部整理，早在柯文哲案爆發，中國政府就持續以各種作為與表態進行聲援，以「綠色恐怖」與「司法迫害」操弄認知作戰，包含2024年9月，國台辦於例行記者會定調柯案為「綠色恐怖」，聲援遭羈押的柯文哲、2025年3月，國台辦宣布將承辦柯案的北檢檢察官林俊言、林俊廷以及林達列入「台獨打手」名單，揚言實施「制裁」、 2026年3月，柯案一審宣判當晚，國台辦立刻發表聲明痛批是「綠色恐怖」，還妄稱「判決必遭台灣民眾唾棄」。民進黨中國部進一步指出，中國如此力挺柯文哲其來有自，從近期陸續披露的事件看來，中共的「統戰黑手」可能早已伸入民眾黨內部核心：包含民眾黨籍的立委候選人馬治薇接受中國資金參選立委被法院判刑 、讓具有統戰背景的中配徐春鶯可以列入該黨不分區安全名單、安排仍具有中國籍身份的 李貞秀「接班」更進入內政委員會「質詢」與「代理主席」。民進黨中國部說，當「徐春鶯案」清楚告訴台灣人民，中共是如何在背後試圖對民眾黨施加控制力與影響力時，中共選擇「力挺柯文哲」的動作就更凸顯了其中「有鬼」。民進黨中國部強調，中共對台灣政黨的統戰與滲透不是新聞，但更關鍵的是各政黨事後的處理態度，是否能展現決心與作為反制中共、守護台灣，還是否認裝死、轉移焦點，繼續為中共大開破口？對於柯文哲稱「民進黨才是共匪」，民進黨中國部批評，到底是誰在放任中共統戰而不作聲？誰在真正被中共滲透還不願處理？誰頂著「台灣」之名卻屢屢在與「中共」行同步之實？誰到現在還在堅持讓「紅色勢力」侵入台灣的國會殿堂？國際社會和台灣人民都看得很清楚，「請共產黨、民眾黨與柯文哲，都不要再鬼扯了」。