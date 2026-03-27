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台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案及政治獻金案，台北地院昨日（26日）一審依違背職務收受賄賂、2公益侵占罪、背信等共4罪，判處柯文哲有期徒刑17年，褫奪公權6年，與法官求刑的28年半相差甚遠，其中，北檢指控的「1500萬」收賄部分，也因補強證據不足而未判有罪，因此，外界也認為，柯文哲委任律師團3人功不可沒，而根據法界人士分析，依此案複雜度與政治性，單一律師酬勞初估達400萬至500萬元，總計律師費恐高達千萬元。北院判決指出，前台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌於2021年間，收受沈慶京以威京集團透過7名員工，以政治獻金名義交付之賄賂210萬元款項，還涉侵占民眾黨政治獻金600萬元，並與李文宗、李文娟共同以木可公司名義侵占總統副總統競選專戶款項達6134萬餘元，更與李文宗挪用眾望基金會公款827萬餘元支付競選員工薪資，依違背職務收受賄賂、公益侵占(2罪)及背信等4罪，裁定柯文哲合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，沒收犯罪所得1260萬。關於1500萬元收賄指控，北院認為除了柯文哲在excel檔案自承的「審判外不利於己之書面陳述」外，檢方缺乏其他「補強證據佐證」，因此無法認定此部分之犯罪事實。據了解，柯文哲委任律師團由鄭深元、蕭奕弘與陸正義3人組成，根據《自由時報》報導，一審判決和台北地檢署起訴求刑的28年6月高達11年差距，且法官因不採認收賄1500萬部分，使柯文哲律師團被視為大功臣，後續二、三審的收費也可能隨之調升。另外，法界人士估計，以此案複雜度與政治性，一審每位律師基本費可能來到20萬元，若加上每小時1萬至2萬元的開庭與律見費，單一律師酬勞可達400萬至500萬元，因此律師團總費用恐怕就高達千萬元。