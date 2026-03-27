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台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，一審遭判17年、褫奪公權6年，主席黃國昌昨天發出全國動員令，呼籲小草29日「上凱道，討公道」’. 台中市至少出動10部遊覽車、彰投則是4部。由於目前正值進香旺季，台中市黨部主委陳清龍表示，很多支持者對昨天的政治判決無比憤怒，主動表示要北上聲援，估計至少近千人參與，若市黨部搶不到遊覽車，就得請大家自行前往。民眾黨中彰投地區分別由不分區立委陳清龍、王安祥督導，彰化縣黨部今（27）日中午在粉絲頁發文「彰化召集令／一起上凱道討公道」，詳列遊覽車集合的時間地點，目前彰化縣準備4部車，包括彰化市2部、二林和員林各1部，其中員林9點30分發車之前，8點50分先到南投市的南投縣黨部載人。彰化、南投屬立委王安祥的責任區，台中市黨部主委則是立委陳清龍。陳清龍表示，原則上已提名的市議員參選人和市黨部各負責一部以上的遊覽車，台中市至少有6部，將各自從南屯、北屯、西屯、大里、太平、豐原發車。過去24小時以來，黨公職和參選人的電話接不完，支持者對公平正義遭踐踏感到憤怒，希望能一起北上聲援柯文哲，但適逢進香旺季，臨時調度遊覽車較不容易，因此市黨部估計將調集10部以上遊覽車，至少號召500人上凱道，待確定遊覽車數量，就會在市黨部粉絲頁公布集合細節。