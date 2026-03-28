搜尋2026全聯牛奶推薦清單時，趕快打開你的全聯APP，別錯過這檔隱藏優惠！只要在期限內達成系統指定的條件，就能免費獲得百元購物金。有女網友實測買全聯牛奶時使用該券，結帳嗨翻表示「最後只付3元」！這項超狂的隱藏優惠曝光後引發熱烈討論，不少常客才驚覺自己一直沒注意，直呼捶心肝：「買了這麼久，一堆人都錯過這個活動！」
全聯牛奶隱藏優惠曝光，認明鮮乳標章爽折100元
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，自己無意間完成了APP內的福利任務，獲得一張「冷藏鮮奶100元購物金」的折價券。但因活動規定限購100%鮮奶成分，她擔心拿錯品牌會很尷尬，於是上網求助這張券到底能換哪些全聯牛奶。
貼文曝光後，立刻釣出內行網友熱心解答：「沒有限制品牌，只要有鮮乳標章（牛牛標章）就是鮮奶，都可以用」、「看產品標示，成分寫100%鮮乳的就算」、「調味乳跟牛乳不行喔！」
其中，最讓眾人羨慕的莫過於有位女網友曬出自己的結帳畫面，表示買了一瓶鮮奶搭配這張100元折價券，最後結帳金額竟然「只付3元」！超狂的省錢戰績讓許多網友大開眼界。
福利任務門檻大不同！網揭殘酷機制：越常買越難達成
不過，這項隱藏優惠並非人人都能輕鬆解鎖。許多網友看到貼文後，紛紛打開全聯APP檢查，才驚覺自己默默達成了卻沒換：「謝謝原PO都沒注意看，原來默默已經達成任務」、「過期兩張了，好加在3月剛完成80元購物金」。
有趣的是，網友們比對彼此的任務後，發現系統給的門檻完全不同。有幸運兒的任務超簡單：「我的任務只要刷3次，總金額400元就有」、「電商花600，實體門市結帳一次可換」。反觀部分常客的門檻卻高得嚇人：「我要買到12次／全支付8次／累積到6200元」、「6200也太難了，我的任務900都達不到」。
記者也實際打開全聯APP查看，點進首頁中的「福利任務」，發現收到的專屬任務門檻確實不低。以記者為例，必須在3月31日前完成三項條件：累積消費金額達3200元、使用全支付結帳達4次，以及累積消費次數達6次，全部達標後才能領取這張百元折價券。
對此，內行網友無奈點破這項機制的殘酷真相：「每個人每月的任務都不同，會依個人消費能力給條件」、「越常達成福利任務，會越難」、「不要太常去全聯消費，標準就會降低」。眼看期限只剩最後幾天，若想省下這筆買菜金，民眾結帳前不妨多留意APP內的任務進度。
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一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，自己無意間完成了APP內的福利任務，獲得一張「冷藏鮮奶100元購物金」的折價券。但因活動規定限購100%鮮奶成分，她擔心拿錯品牌會很尷尬，於是上網求助這張券到底能換哪些全聯牛奶。
其中，最讓眾人羨慕的莫過於有位女網友曬出自己的結帳畫面，表示買了一瓶鮮奶搭配這張100元折價券，最後結帳金額竟然「只付3元」！超狂的省錢戰績讓許多網友大開眼界。
不過，這項隱藏優惠並非人人都能輕鬆解鎖。許多網友看到貼文後，紛紛打開全聯APP檢查，才驚覺自己默默達成了卻沒換：「謝謝原PO都沒注意看，原來默默已經達成任務」、「過期兩張了，好加在3月剛完成80元購物金」。
有趣的是，網友們比對彼此的任務後，發現系統給的門檻完全不同。有幸運兒的任務超簡單：「我的任務只要刷3次，總金額400元就有」、「電商花600，實體門市結帳一次可換」。反觀部分常客的門檻卻高得嚇人：「我要買到12次／全支付8次／累積到6200元」、「6200也太難了，我的任務900都達不到」。
記者也實際打開全聯APP查看，點進首頁中的「福利任務」，發現收到的專屬任務門檻確實不低。以記者為例，必須在3月31日前完成三項條件：累積消費金額達3200元、使用全支付結帳達4次，以及累積消費次數達6次，全部達標後才能領取這張百元折價券。