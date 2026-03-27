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另外，4月21日中午開放「TEAM Plus」與「TEAM Max」方案。「TEAM Plus」方案訂閱費5,299元、月費收取1,888元，提供6組來回機票兌換優惠，並享優先登機與優先報到資格，適合固定安排海外充電的旅客；「TEAM Max」月付3,588元及訂閱費7,799元，方案提供高達12組來回機票兌換優惠，更享有優先登機、優先報到、優先行李及封館資格等尊榮禮遇。
除了機票優惠，訂閱制會員還能以超值價格，額外加訂30公斤託運行李額度，最低月付僅807元起。凡訂閱最高規格「TEAM Max」方案並完成登記的會員，還有機會獲得台灣虎航專屬機師箱乙件，限量10名，數量有限，送完為止。
除了透過「Team Tiger訂閱制」為常飛旅客省下荷包外，精打細算的旅客更可搭配台灣虎航官網的「票價月曆」功能；只需於搜尋時輸入預計飛往的航點和日期，官網系統便會自動顯示出該航點整個月份的每日單程未稅之最低票價，協助旅客精準鎖定符合預算的旅遊時段，讓小資族與常飛旅客能更有效率地規劃出國行程。
台灣虎航也同步推出一年一度的復活節促銷，涵蓋日本、韓國、泰國、越南等全航線優惠。具備尊榮虎資格的會員可於3月31日透過專屬購票網頁優先購票，全航線單程未稅NT$100元起；4月1日至4月2日則開放全虎迷搶票，全航線單程未稅NT$1,000元起。本次促銷活動的旅遊期間自購票日起至2026年10月24日止，優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。