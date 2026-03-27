我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前主席朱立倫今(27)日中午和黨團餐敘，共有43藍委到場，陣仗盛大，立法院長韓國瑜也驚喜現身，引發關注。藍委徐巧芯會後轉述，韓國瑜會中稱要跟朱立倫感謝，說他是「心目中永遠的主席」；另據《NOWNEWS今日新聞》掌握，國民黨團總召傅崐萁餐敘時則向朱立倫表示，「政治是一時的，兄弟是永遠的」，感謝朱立倫在大罷免期間對藍委的支持，希望朱立倫、韓國瑜同心協力，翻轉台灣。朱立倫今天中午和黨團藍委在台北喜來登飯店辰園餐敘，多名上周未出席與黨主席鄭麗文餐敘的立委都到場，包括軍購立場意見不同的藍委徐巧芯、高雄市長參選人柯志恩、彰化立委謝衣鳯等人，就連立法院長韓國瑜也驚喜現身，稱是要向黨主席朱立倫表達感謝。藍委徐巧芯會後轉述，立法院長韓國瑜說，因為周二、周五有總質詢，所以沒辦法留下來吃飯，但知道朱立倫要來，無論如何都要抽出時間，並向主席說一聲感謝，「心目中永遠的主席」，希望他繼續跟大家一起並肩作戰。另據《NOWNEWS今日新聞》側面掌握，國民黨團總召傅崐萁餐敘中致詞稱，要感謝朱立倫在大罷免期間對藍委的支持，「政治是一時的，兄弟是永遠的」，希望朱立倫、韓國瑜同心協力，一起翻轉台灣。