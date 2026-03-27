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民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，昨（26）日一審遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年；而就在宣判前，民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯涉《反滲透法》遭起訴。對此，柯文哲在判決後的記者會上，情緒激動、表情猙獰嗆「現在為止，抓到的共諜是陸配比較多還是民進黨工多？民進黨才是共匪」；然而，這並非柯文哲第一次為徐春鶯動怒，粉專「Mr.柯學先生」過去就曾發布柯文哲2年前校園演講影片，當時柯也是被問到徐春鶯，怒目圓睜地開嗆學生「她有犯法嗎？你評論個什麼東西！」。柯文哲今宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年。對於在宣判前徐春鶯遭收押，是否是司法操作？不少人認為民眾黨遭中共滲透，柯文哲難掩憤怒，直言到現在為止，抓到的共諜是陸配比較多，還是民進黨工比較多？隨後台下小草高呼「民進黨」，柯文哲也情緒失控、齜牙咧嘴嗆「民進黨才是共匪」。不過柯文哲疑似每次被問到徐春鶯，都會情緒失控，回顧2年多前，當時參選2024總統的柯文哲前往高雄大學演講，有學生提問「為何考慮納徐春鶯任白營不分區立委？」，立刻觸碰柯文哲逆鱗。柯文哲回應，「你們那個趙天麟，親中舔共，還見國防外交委員會召集人，你要不要去看他的資料，看是不是認識那個女生才去外交國防委員會，我跟你說這國防破洞多大現在還不知道⋯國安會祕書長有沒有出來查，講那個⋯未來會不會犯罪還不知道，這明顯有問題要不要查」。柯文哲更是動怒質問，「她（徐春鶯）最近五年有做什麼壞事？她有犯法嗎？」、「賴清德要不要出來道歉？她哪個地方是共產黨？」、「這個（指徐春鶯）連進入司法程序都還沒有，你評論什麼東西？」