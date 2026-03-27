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▲周春米出席「AI學習日」活動，與學童一同體驗AI課程，關心科技教育推動成果。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府積極推動AI素養教育，今（27）日在信義國小舉辦「115年中小學AI素養推動實施計畫」全縣同步課程，縣長周春米到場與學童一同上課，並透過視訊串聯全縣114校、約2,075名國小學生即時互動，展現屏東推動科技教育的決心與行動力。本次課程採「線上講師×班級公播」模式，結合均一平台開發的「Active AI」教學工具，以「屏東家鄉導覽師」為主題，引導學生透過AI圖像生成描繪燈塔、海岸及在地文化特色。課堂氣氛活潑熱絡，學童踴躍參與，並開心分享自己的AI創作成果，展現豐富創意與學習熱情。周春米表示，AI已成為當代不可或缺的重要工具，屏東特別將今日訂為「AI學習日」，期盼學生從小培養「問AI、用AI、管AI、造AI」的能力，建立面向未來的關鍵素養。她也感謝均一平台教育基金會的支持，讓AI教育能在全縣扎根推展，使屏東成為非六都中率先全面推動AI素養教育的縣市。均一平台教育基金會指出，AI時代重視問題解決與創新思維能力，屏東的推動具有示範意義，未來將持續深化合作，協助教師將AI融入教學，培養學生面對未來科技社會的競爭力。教育處表示，縣府已逐步完成學習載具普及，並導入生成式AI課程，透過全縣同步教學，有效縮短城鄉數位落差，讓每位學生都能享有均等學習資源。未來將持續深化AI與數位教育，打造「科技屏東」，為產業發展培育優質人才，全面接軌國際趨勢。