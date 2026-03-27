我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今（27）日進行專案報告，市議員黃守達針對「台中市國際足球運動休閒園區」建置狀況提出強烈質疑。黃守達指出，該園區歷經多年波折、耗資巨額經費，好不容易催生出全台首座符合亞洲足聯（AFC）標準的國際球場，但主競賽場觀眾席至今卻仍無遮棚計畫，未來球迷恐面臨日曬雨淋，嚴重影響觀賽體驗，要求市府應儘速啟動評估並補齊設施。黃守達回顧指出，台中足球園區建設路徑坎坷，從選址變更到基地縮小（6.9公頃縮至4.7公頃），預計於115年7月完工。然而，這座承載推動全台足球運動重任的「國際級」場館，卻忽視了台灣氣候對觀賽者的影響。他強調，足球比賽與棒球不同，即便遇大雨，只要場地不積水通常會持續進行，「這更凸顯了觀眾席避雨設備的必要性。」黃守達更以國內外案例對比，市長盧秀燕曾參訪的英國倫敦溫布利球場擁有活動蓋頂；即便規模較小的「高雄楠梓足球場」也設有遮棚。他批評，去年詢問時運動局稱已預留柱頭，卻以進度與經費為由推延，如今經費已從1.2億元飆漲至2億元，且涉及都市設計審議與執照變更程序，若不立即作業，恐怕會趕不上完工時程。黃守達呼籲，一座真正的國際球場不應只有「合格草皮」，更應具備優質的觀賽環境，要求市府應投入更多資源，別讓「推廣足球」流於口號。運動局表示，「台中市國際足球運動休閒園區」總工程經費約15.17億元，目前正全力趕工，確保於115年7月底如期完工。關於觀眾席遮棚設施，市府在規劃設計階段已預先保留柱頭與結構銜接條件，確保未來增設時具備結構安全性與施工可行性；因近年國際物價波動、原物料及營建成本大幅上漲，現階段主體工程預算需優先支應符合國際認證之核心場館建設。經初步評估，增設遮陽棚約需2億元，市府後續將視場館實際使用與營運需求，積極向中央運動部爭取相關專案補助經費，並同步研議建築執照變更及工程整合等作業，致力提升觀賽舒適度，打造高品質的足球運動環境。