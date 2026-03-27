美國總統川普（Donald Trump）再度創造歷史，美國財政部26日宣布，為了紀念美國建國250週年，新版美元紙鈔將放上川普的簽名，這將是首次有現任總統在紙鈔上留下簽名，按照傳統，美元紙鈔上只印有財政部長和財政部出納長的簽名，而非總統的簽名。
根據《美聯社》報導，川普此前已將自己的名字與形象置入美國和平研究所、甘迺迪表演藝術中心、海軍最新戰艦等一系列政府計劃中，把簽名放在美元紙鈔上是最新一起美國公共象徵向川普致敬的案例。與此同時，川普肖像登上硬幣的討論也如火如荼進行中，這同樣引發爭議與批評，因為聯邦法律禁止美國貨幣上出現現任總統的形象。不過，聯邦藝術委員會本月稍早已批准一款印有川普肖像的紀念金幣設計方案，理由同樣是慶祝建國250週年，聯邦藝術委員會成員多為川普今年稍早任命的共和黨支持者，在無異議的情況下投票通過批准。
美國財政部表示，將川普簽名印在新紙鈔上的計畫，是為了紀念美國建國250週年，財政部長貝森特（Scott Bessent）的簽名也將同時出現在紙鈔上。貝森特在一份聲明中表示，「沒有比在美元紙鈔上印上川普的名字，更能彰顯我們偉大國家的歷史成就了」。
簽名印上紙鈔雖有爭議但似乎並不違法
拉特格斯大學貨幣與金融史中心主任波爾多（Michael Bordo）表示，這項舉措無疑會引發政治反彈，「但我不確定他是否跨越了任何法律紅線」，因為財政部長可能擁有決定誰在紙鈔上簽名的權力。
民主黨人發出批評，部分原因是此刻美國民眾正面臨食品雜貨和汽油價格上漲的壓力。2月28日爆發的伊朗戰爭已導致油價和飆升，加劇了民眾對生活成本高漲的擔憂。
俄亥俄州民主黨眾議員布朗（Shontel Brown）表示，財政部此舉「既讓人噁心又很不美國」。布朗諷刺說，「但至少當我們為汽油、商品和雜貨支付更高價格時，紙鈔上的簽名會提醒我們該『感謝』誰」。
無論如何，波爾多指出「許多年後，這些擁有川普簽名的美元紙鈔將成為收藏家的珍品」。
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美國財政部表示，將川普簽名印在新紙鈔上的計畫，是為了紀念美國建國250週年，財政部長貝森特（Scott Bessent）的簽名也將同時出現在紙鈔上。貝森特在一份聲明中表示，「沒有比在美元紙鈔上印上川普的名字，更能彰顯我們偉大國家的歷史成就了」。
簽名印上紙鈔雖有爭議但似乎並不違法
拉特格斯大學貨幣與金融史中心主任波爾多（Michael Bordo）表示，這項舉措無疑會引發政治反彈，「但我不確定他是否跨越了任何法律紅線」，因為財政部長可能擁有決定誰在紙鈔上簽名的權力。
民主黨人發出批評，部分原因是此刻美國民眾正面臨食品雜貨和汽油價格上漲的壓力。2月28日爆發的伊朗戰爭已導致油價和飆升，加劇了民眾對生活成本高漲的擔憂。
俄亥俄州民主黨眾議員布朗（Shontel Brown）表示，財政部此舉「既讓人噁心又很不美國」。布朗諷刺說，「但至少當我們為汽油、商品和雜貨支付更高價格時，紙鈔上的簽名會提醒我們該『感謝』誰」。
無論如何，波爾多指出「許多年後，這些擁有川普簽名的美元紙鈔將成為收藏家的珍品」。