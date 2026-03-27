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民眾黨創黨主席柯文哲一審遭重判17年，民眾黨主席黃國昌隨即下達動員令，喊話小草29日上凱道討公道。藍委徐巧芯透露，黨團傅崐萁中午接到民眾黨團總召陳清龍邀請，上凱道是自由參加的行程，但鼓勵立委踴躍參加，現在大家正在報名。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，從中午餐敘近2點結束後，到下午3時50分，已經有16名藍委報名參加。柯文哲一審遭重判17年，黃國昌昨在記者會上宣布，今早9時召集中央委員、中評委舉行擴大聯合會議，正式發動全國動員令，週日下午大家上凱道、討公道。國民黨團總召傅崐萁今在黨團大會後表示，是否聲援都自由參加，但已經有正式讓大家知道自由參加，隨後他補上一句「應該要聲援」。國民黨團今中午和前主席朱立倫餐敘，藍委徐巧芯會後透露，民眾黨團總召陳清龍中午有向國民黨團發出邀請，總召傅崐萁說，這是一個自由參加的行程，但也鼓勵立委能踴躍參加，所以現在正在報名，立法院黨團應該也會有不少人會參加聲援活動，她本人也會出席。據了解，登記到下午3時50分，目前有16名藍委參加，包括黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、藍委徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、馬文君、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、鄭天財，另外還有很多藍委仍在報名中。