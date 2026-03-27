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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事，陸續有顏慧欣辭職信曝光，以及顏父顏慶章友人投書媒體揭露罷凌案；粉專政客爽今（27）日直言，「第一次看到請辭信直接揭露政府的不作為，而且顏慧欣提出建言還被罵，會不會太扯？」顏慧欣在辭職信寫到，「實際參與行政院貿辦（OTN）的工作後，職心中頗感憂慮。例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」對此，政客爽今日在臉書發文表示，賴政府顏慧欣霸凌案一定要好好調查，請辭信當中提到「過去多次由國家領導人層級，對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上執行充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程」。政客爽質疑，「啊之前賴清德跟民進黨不都一直說要爭取加入CPTPP嗎？原來都用喊的哦？被坐實根本沒做事欸！第一次看到請辭信直接揭露政府的不作為，而且顏慧欣提出建言還被罵，會不會太扯？」網友們也紛紛留言表示，「又捅破窗戶紙了」、「外行的教內行的」、「可惜了想做事的人」、「酬庸文化打壓真正有能力的人」、「這年頭越是盡忠職守的，越會被綠營的送上祭壇，變成祭天的犧牛」。卓榮泰今（27）日還原顏發辭職信的經過，強調政院必須做出清楚的調查，向社會、顏慧欣及其家屬交代。