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▲周杰倫是公認的創作鬼才，被譽為「華語流行樂之王」，影響力擴及整個世代。（圖／記者朱永強攝）

▲吳宗憲（左）和周杰倫的師徒感情常被外界拿來作文章，私下兩方關係良好。（圖／NOWNEWS資料照）

亞洲天王周杰倫（周董）第16張專輯《太陽之子》25日全球上線，同名主打歌、〈淘金小鎮〉和〈那天下雨了〉等新曲深獲好評，歌迷和樂評也肯定周董豐沛的創作能量，不過他的伯樂吳宗憲（憲哥）曾經指出周杰倫的音樂有一個「缺門」，認為他永遠寫不出詼諧跟幽默的歌曲。大馬歌手黃明志2024年上賀瓏主持的節目《酸民百萬富翁》，必須回答酸民說過的評論，其中一題「『某某』根本看不到黃明志的車尾燈，黃明志曲風多變，『某某』根本千篇一律」，選項有A林俊傑、B周杰倫、C王力宏、D蔡依林，黃明志當場嚇壞，直呼：「根本就挖洞給我跳啊！」只好選擇CALL OUT給吳宗憲求救。吳宗憲聽完題目後一一點評4位歌手，聽到選項有周杰倫，立刻嚴肅地問黃明志：「周杰倫結婚的時候有沒有發帖子給你？如果有發我現在就掛電話，沒有我才幫你解答問題。」黃明志回答：「肯定沒有。」這時憲哥表示：「周杰倫的創作有一個『缺門』，就是你有的，但是他沒有。」接著解答：「詼諧跟幽默是他永遠做不到的，聽杰倫的歌會感動，但聽你的歌會快樂。」黃明志說，這是對他很大的鼓勵，並問：「所以憲哥你的答案是什麼？」怎料，吳宗憲頻頻打太極，不願給答案，丟下「你自己判斷吧」就掛電話。黃明志傻眼地說：「我覺得選哪一個都一樣死定了！只好選一個憲哥可能比較開心的答案，應該是B（周杰倫）。」賀瓏最後公布正確答案就是B周杰倫，「恭喜答對！」吳宗憲日前上談話節目《新聞挖挖哇》，再度談及和周杰倫的互動，透露對方前年在台北大巨蛋舉辦演唱會，自己當天沒去，不過開唱前太多人來跟他求票，因此買了200張門票，至於為何不到場，吳宗憲幽默笑回：「哪有一場演唱會台下比台上更大牌的！」另外，吳宗憲也直言和周杰倫之間的距離已經非常遙遠，現在彼此安好就好，他認為人生階段不同，經歷及變化也不同，「大家各自有生活圈，本來就會慢慢分開。」即便兩人互動不如以往頻繁，憲哥仍強調雙方關係依舊良好，逢年過節彼此會拜年、傳訊息問候，自己的太太與昆凌之間也有往來，不如外界所想關係如冰。