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中東局勢動盪衝擊全球石化原料供應，台灣也傳出塑膠袋缺貨潮。行政院長卓榮泰今（27）日表示，政院已經緊急因應相關情事，經濟部長龔明鑫則坦言，確實有部分夜市、商圈面臨問題，已請同仁前往了解，並呼籲繞過中盤商。立法院會今天繼續進行總質詢，綠委郭國文關切，是否找到囤貨大戶，或者找到海外替代來源？卓榮泰說，政院昨天緊急地因應情勢，發表幾項的重點，包含國內的石化業者所生產的產品，希望優先供應國內，政府也希望協助國內廠商，在海外取得更多的貨源，另外，對國內有抬價或者囤積的不法，要加強查察。卓榮泰說，那昨天這個決定之後，就交由物價穩定小組去擬定各項執行的細節，那分布各部會執行。經濟部長龔明鑫回應，這分成兩個部分，一是通路端跟銷售端的部分，一個是生產端。通路端跟銷售端的部分，會請同仁去查，現在看起來，大的賣場通路，直接賣給消費者「應該還好」，可能少數的夜市、商圈賣給消費者部分，已請同仁讓供應商避開中盤商，因為有些中盤商是直接跟國外進口的。郭國文呼籲，可能去找到新的貨源，解決這一個塑膠袋之亂好不好？龔明鑫則附和說，對。