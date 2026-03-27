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▲2026宋江大宴由「四合一筵席」薛志龍總舖師掌鼎。（圖／高市府觀光局提供）

「2026高雄內門宋江陣」除了熱血的「全國創意宋江陣頭大賽」及「羅漢門迎佛祖」遶境等活動外，「宋江大宴」也是重頭戲。觀光局長高閔琳表示，每年備受矚目的總舖師美食饗宴「宋江大宴」今年由「四合一筵席」總舖師薛志龍掌鼎，將於3月28、29日及4月4日中午12時開席，歡迎民眾呼朋引伴、相約訂桌，周末假日一同遊內門，品嚐最道地的台灣料理、總舖師手路菜，體驗南部特有的辦桌文化。高閔琳表示，內門匯集高雄重要陣頭文化，「2026高雄內門宋江陣」活動，自3月21日至4月5日，在內門紫竹寺熱鬧展開；來自全臺共11組隊伍出賽的全國創意宋江陣頭大賽與榮獲文化部指定為「國家重要民俗」與無形文化資產的「羅漢門迎佛祖」遶境儀式，搭配「文武藝陣大匯演」與「文史導覽小旅行」等系列活動。內門紫竹寺主委劉銀城指出，內門是總舖師的故鄉，每年宋江大宴一推出，總是吸引美食愛好者聞香而至。今年宋江大宴主廚乃觀音佛祖擲筊選出，將由薛志龍總舖師掌鼎，其父薛清己為內門最資深的總舖師之一，50年前開創內門「四合一」宴席，是辦桌文化重要推手。今年「宋江大宴」推出五福大拼盤、焗仕帝王蟹、八珍海鮮焿、百灼海大蝦拼九孔、焗烤龍雪魚、養生燉烏骨雞、蒲燒鰻魚干貝米糕、唐朝一品元蹄等共10道功夫手路菜，每桌新臺幣8,800元，即日起開放訂桌（電話：0985-512955、07-6671049）。觀光局補充說明，「宋江大宴」將於3月28、29日及4月4日於內門紫雲宮開席，當日11時至14時將增設「紫雲宮（全家內門羅漢門店）」接駁停靠站點，民眾可於「內門紫竹寺（七星塔遊憩中心）」接駁停靠站點搭車前往。更多活動詳情與交通資訊，請上「高雄內門宋江陣」臉書粉絲專頁及「高雄旅遊網」查詢。