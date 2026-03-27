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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲因涉入京華城與政治獻金案，台北地院於26日一審重判17年、褫奪公權6年，引發政壇震撼；隨後，現任黨主席黃國昌發出「全國動員令」，號召小草這個禮拜天（29日）下午一起「上凱道，討公道」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元坦言，這是他最期待的大場面，藉此還能觀察有無中資介入。「說真的，這是我最期待的大場面！」葉耀元指出，首先，這樣就可以知道，被一審宣判有罪的柯文哲，到底還剩下多少支持度？其次，可以觀察「中資」有沒有在背後動員這場活動；第三，台灣有多少人還真的相信柯文哲的鬼話，像是把一切的事情全部都「賴給賴清德」，葉耀元直呼：「這根本是一場大型的智商測驗活動啊！」另外，針對法院將捐給民眾黨的210萬當成賄款，黃國昌稱「太離譜了，難以理解，這到底是哪門子賄賂？」葉耀元狠酸，不確定黃國昌怎麼拿到律師執照的，因為貪污不分大小，有收受資金以及存在對價關係就是貪污，即便是10塊錢也是，他更嘲諷反問：「請問這210萬最後有到李文宗的口袋裡去嗎？不然你解釋一下，那210萬到哪去了？」黃國昌在記者會上宣布，今（27日）早9時召集中央委員、中評委舉行擴大聯合會議，正式發動全國動員令，週日下午大家「上凱道，討公道」。至於國民黨方面，立院黨團總召傅崐萁今日在黨團大會後表示，是否聲援都自由參加，但已經有正式讓大家知道消息，隨後他則再補上一句「應該要聲援」，引發政壇熱議。