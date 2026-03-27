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台中大里垃圾山問題日益嚴重！市議員林德宇今(27)日在議會火力全開砲轟大里掩埋場垃圾量「越積越多」，從40萬噸一路飆到46萬噸，現場太空包堆疊雜亂，環保局卻連基本的打包作業流程（SOP）都說不清楚，痛批環保局長吳盛忠在質詢台上「亂講、打混」。林德宇表示，大里掩埋場垃圾量自去年底的40萬噸持續攀升，現已達約46萬噸。他質疑，環保局目前的「太空包打包計畫」究竟是處理既有的45萬噸舊垃圾，還是每日新進的垃圾？他痛批環保局對於打包標準作業流程隻字不提，「難道是想打包就打包？」連SOP都不敢公開，難以令市民相信能有效解決垃圾問題。環保局長吳盛忠回覆表示，目前處理方向包含：第一，透過打包縮減6至7成體積；第二，引進SRF（固體再生燃料）設備，將垃圾轉化為燃料棒以減少堆置；第三，優化焚化爐配置，減少事業廢棄物進廠量。若SRF設備順利運轉，預計每日可處理150噸垃圾。然而，林德宇隨即提出數據質疑，根據報告顯示，大里掩埋場最多僅能存放1.7萬噸太空包，但打包計畫預計產生4.2萬噸，剩餘的2.5萬噸要放在哪裡？他嚴正要求環保局不應將問題留給下一屆，必須拿出具體的減量時間表，而非一再閃躲。