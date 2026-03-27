我是廣告 請繼續往下閱讀

▲未來一周天氣，主要受到兩波系統影響，今明兩天鋒面通過，下周二又有另一波鋒面影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲今明兩天受到東北季風影響，北部宜蘭溫度偏涼。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

氣象署預報指出，今明兩天鋒面通過影響，北東地區有雨，不過到了週日、下周一降雨明顯趨緩，局部地區高溫回到30度以上，若想要提早掃墓可把握本週末，因為下周二至清明連假又有另一波鋒面影響台灣天氣，屆時天氣轉為極不穩定，不排除有強降雨或強陣風等劇烈天氣情況。未來一周天氣，主要受到兩波系統影響，今明兩天鋒面通過、東北季風增強，下周二後會有另一個鋒面系統在台灣附近消長，天氣轉為不穩定。周六（28日）鋒面通過，東北季風持續影響，白天台灣東邊東風增強，東半部地區整體降雨增加，中南部山區零星午後對流雨，晚上只剩下東半部有雨；周日和下週一轉為南風，降雨情況減少，大致偏向午後降雨，不過東半部、花東迎風面有雨，天氣相對穩定、回暖。下周二至下周四，鋒面在台灣附近消長，若鋒面距離台灣近，中部以北、東半部都會有雨，若鋒面比較遠，降雨就會比較少。提醒民眾可能出現強降雨、強陣風等劇烈天氣未來一周溫度，今明兩天受到東北季風影響，北部宜蘭溫度偏涼，約18度至24度，中南部降溫不明顯，清晨低溫約20度上下，白天回到30度，相對比較熱，花東高溫在25度至28度。周日、下周一，東北季風減弱，南風偏強，白天高溫回溫明顯，北部、宜蘭白天高溫可能回升約6度，中南部、花東回升1至3度左右，白天可超過30度以上，南風若更強，中南部、台東可能會更熱。下周二至下周四鋒面開始影響，降雨情況變多，白天高溫下降，北部、宜蘭白天高溫下降4度，感受上明顯轉涼。