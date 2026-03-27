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中東戰火續燒，伊朗軍方發出最新警告，稱在中東地區收容美軍人員的飯店與民用設施，將被視為合法攻擊目標，納入其對抗美國與以色列戰爭的打擊範圍。根據《半島電視台》報導，伊朗武裝部隊發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）於26日在國營電視上發表演說表示，「當所有美軍進入一間飯店時，從我們的角度來看，那間飯店就等同於美國的目標」。謝卡爾奇反問，「難道我們要袖手旁觀，讓美國攻擊我們嗎？當我們進行理所應該的反擊時，自然就必須打擊他們所在的任何地方」。謝卡爾奇之前也曾警告，全球的「公園、休閒景點與觀光勝地」對伊朗的敵人而言將不再安全，暗示伊朗將在中東以外的地區發動攻擊。伊朗軍方的發言素來比較強硬，但值得注意的是，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）26日也在X發文表示，「從戰爭一開始，美軍士兵就從海灣合作委員會（GCC）國家的軍事基地撤離，躲進飯店與辦公大樓，利用海灣合作委員會的公民作為人盾」。阿拉格奇強調，「美國飯店拒絕為可能危及顧客安全的軍官提供預訂服務，海灣合作委員會的飯店也應該這樣做」。阿拉格奇的用詞雖然沒有謝卡爾奇那麼激烈，但傳遞出的訊息是一致的，那就是伊朗認為海灣國家的飯店應該拒絕讓美軍人員入住。