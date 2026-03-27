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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲因涉入京華城與政治獻金案，台北地院於26日一審重判17年、褫奪公權6年，引發政壇震撼，外界關注柯文哲的2028總統之路，是否就此夢碎？對此，律師呂秋遠直言，還有一招可以使用，那就是推動國會修法，讓柯文哲可以繼續參選總統；不過，國民黨願不願意幫忙，這就很難說了。呂秋遠表示，這還不是最終結果，只是第一審判決而已，但還是可以了解一下，法院怎麼看柯文哲的行為，以及為什麼會犯法？第一、法院認定柯文哲犯了共4案，分別為《貪污治罪條例》之違背職務收受賄賂罪、公益侵占罪、共同犯公益侵占罪，以及共同犯背信罪。原本應該是21年，但一般刑度加總後會打折，所以最後「只需要」執行有期徒刑17年。接著，呂秋遠提到，第二、收賄的關鍵不是金額大小，而是有沒有對價關係；第三、沈慶京透過屬下捐給柯文哲的210萬元政治獻金，被認定是賄賂的前金；第四、法院認定柯文哲收賄、沈慶京行賄，至少有默示合意；第五、京華城案的核心，是台北市政府違法給沈慶京容積利益；第六、法院不認為，是柯文哲判斷錯誤，而是明知違法還做。呂秋遠續指，第七、政治獻金不能當成自己的錢用；第八、基金會的錢，拿去發競選總部的薪水，也算犯罪；第九、檢方部分指控證據比較薄弱，法院也沒有硬判有罪；最後一點，呂秋遠則是大讚命理專家周映君老師很準，其曾在2018年指出柯文哲66歲將進入「空亡」運勢，2024年則再度預言，衰運將走17年，讓呂直呼：「這真是太神奇了！」針對外界高度關注，柯文哲是否無緣2028總統大選？呂秋遠則透露，雖然依法來說，柯文哲已經不能再擔任黨主席，也不能競選總統、副總統（法律解釋上還有爭議）；不過國會當然可以修法，讓他可以繼續參選，只是國民黨願不願意幫忙柯文哲，那就很難說了。