我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，昨（26日）台北地院一審判有期徒刑17年、褫奪公權6年，為全案刑期最重的被告之一。其次為前台北市議員應曉薇，被依違背職務收賄罪、洗錢判處有期徒刑15年6月。宣判結束後，北院召開強制處分庭，裁定威京集團主席沈慶京、應曉薇再加保3000萬元。昨（26日）晚間沈慶京率先湊足3000元保金，至於應曉薇則在候審室過一夜後，稍早由律師至北院替應曉薇辦理交保。最初以3500萬元交保的應曉薇，昨（26日）經裁定後再加保3000萬元。儘管應曉薇在庭上求情，難掩淚水表示，加到3000萬真的沒辦法，甚至哀求法官別讓自己和百歲的母親「生離死別」。不過，法院認為，應曉薇在審理期間有逃亡之虞，其原本交保金額不足以擔保不會逃亡，因此才加保3000萬元。而在應曉薇在庭外的兩名女兒得知消息後，也著急替應曉薇籌錢。另同樣加保3000萬元的沈慶京，於昨（26日）晚間11時許湊齊3000萬元的交保金，由兒子提著大袋現鈔至法院。沈慶京事後也在臉書上發文寫下：「台北地院突然增加我3000萬元的交保金，讓我想像不到也措手不及，雖然現在辦理交保中，但內心仍無限悲傷。」覓保期限至今（27日）下午5時止，在候審室度過一晚的應曉薇今（27日）一早吃著公發麵包和飲料。稍早，律師也現身替其辦理交保手續。