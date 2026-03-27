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▲豆花妹買東西爆烏龍，發現多出兩份青菜，急尋店員要補菜錢。（圖／豆花妹IG@fafa19871115）

38歲女星豆花妹（蔡黃汝）出道多年跨足唱片、綜藝、戲劇，並以甜美外貌與好身材有大批粉絲。而昨（26）日，豆花妹突然在社群PO文焦急尋人，原來是她在湖口休息站點餐時，發現多出兩份青菜，但自己卻沒付錢，讓她超自責擔心會害到結帳店員，趕緊在社群喊話想要補貼菜錢，「不想害你虧賣自貼營業金額，我很抱歉」。豆花妹昨日突然在IG限時動態，貼出自己在湖口休息站買的三商巧福餐點，驚呼「我的天」，還附上超多驚嘆號，急尋剛剛幫她結帳的店員，讓大家都嚇到以為發生什麼事。而豆花妹也馬上解釋，透露點完餐拿走準備開吃時，一打開竟然發現兩份青菜，「事情有點複雜！總之，看來這樣最後變成青菜錢沒有給付！」豆花妹也自責表示：「不想害你虧賣自貼營業額！我很抱歉，感覺可能烏龍誤解意思」。而不久後，豆花妹更新動態，這次表示已聯絡上湖口區督導，看來事情已圓滿解決。不過由於動態中，豆花妹焦急到把「湖口」打成「虎口」，意外受到不少粉絲超壞的嘲笑，豆花妹也激動糾正「是湖口！不要笑」，可愛反應讓大家笑翻。而豆花妹為店員焦急的模樣，也讓許多粉絲大讚她太貼心。豆花妹一向樂於跟粉絲分享生活點滴，而她日前還自爆被遭坦克車撞，同時曝光大腿上的大片瘀青照，表示：「錄個影片好好的，被坦克車撞，假使有車關，可能也因此解掉了，好好笑，當自己洪金寶慢動作護身」，讓許多粉絲都非常擔心。而《NOWNEWS今日新聞》也馬上詢問關心，經紀人表示是節目中遊戲的小意外，而坦克車也不是真的坦克車，而是體型壯碩的許孟哲。豆花妹也透過經紀人報平安：「沒事唷！也謝謝你們的關心啦～」才讓粉絲們放心。