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遭家屬婉拒獎章！卓榮泰：一切會繼續依照程序

顏慧欣辭職信揭露「打假球」？卓榮泰：啟動相關標準調查

行政院經貿辦對於台美關稅談判成果豐碩，未料副總談判代表顏慧欣驚傳24日離世，據悉，她年初因病住院，3月12日離世，享年53歲。行政院長卓榮泰昨（26）日指示核頒一等功績獎章，有媒體報導，政院官員27日連繫家屬後續事宜，家屬雖由衷感激，但考量顏慧欣提出辭呈在先，辭世時已無公職身分，表態「不克領受」榮勳；對此，卓榮泰表示，一切會繼續依照程序，取得家屬的理解，讓顏慧欣的貢獻得以被緬懷。卓榮泰今日被質詢時表示，會頒發一等功級獎章，是基於顏慧欣在此次台美談判中，盡了很大的努力跟貢獻，讓我國談判獲得很重要的結果，「我們認為她功在國家，足以讓國家對她表達最高的敬意，所以我們一切會繼續依照程序，取得家屬的理解，共同來為顏副總代表，在留給國家功績的時候，也留給後人，對他貢獻有更多緬懷跟紀念的時間」。顏慧欣在辭職信當中提及，，「實際參與行政院貿辦（OTN）的工作後，職心中頗感憂慮。例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」對此，卓榮泰表示，經了解將啟動相關標準調查，「這部分我們持續進行，過去這一年來，重兵壓在對美談判，雖然在很多場合都期待，相近友好的國家，能夠協助在各種國際場合、在CPTPP更有能見度，但最終要取得所有會員國共識，這是相當困難的」。卓榮泰強調，「即刻我們也在檢討CPTPP工作小組，讓它在最快的時間內，確定時程、目標，各部會分工合作，盡進快來做到這一點」。