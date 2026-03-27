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▲蕭敬騰（左）、納達爾除了餐敘，還進行一場輕鬆愉快的友誼賽。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰（右）和友人前往西班牙參訪納達爾學院，與「紅土之王」納達爾（左）相見歡。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲Summer（左二）回憶，上次造訪西班牙是25年前，當年納達爾（右二）僅16歲，蕭敬騰（左一）也才15歲。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰（左）和Summer在聖家堂前留影。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）日前完成鑽石舞台公益演出後，當晚馬不停蹄隨即前往西班牙，展開一段結合工作與生活的5天行程。此行老蕭更與網壇傳奇、西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）驚喜會面，兩人除了餐敘交流，還進行了一場輕鬆愉快的友誼賽，為旅程增添亮點，而兩大天王的合照也被形容是「含金量爆表」。蕭敬騰、納達爾會面的契機源於品牌邀約，蕭敬騰與收藏許多珍貴名錶的好友一同前往納達爾的家鄉，馬洛卡島，參訪納達爾學院。在納達爾的貼心安排下，一行人不僅參觀學院與博物館，並於私人會所餐敘，氣氛輕鬆融洽，雙方互動熱絡。此外，納達爾更表達希望未來有機會親耳聆聽蕭敬騰現場演唱，展現對音樂的興趣。面對這位擁有「紅土之王」美譽的傳奇球星，蕭敬騰表示，納達爾不僅球技出眾，更擁有極高的IQ與EQ，這位紅土之王每一場比賽都非常經典，讓人印象深刻。在緊湊的工作行程中，蕭敬騰也與太太林有慧（Summer）把握機會短暫放鬆，實踐「一邊工作、一邊生活」的理想節奏。Summer回憶，上一次造訪西班牙已是25年前，當時隨F4拍攝偶像劇《流星花園2》，時光流轉，當年納達爾僅16歲，而蕭敬騰也才15歲。如今Summer再度踏上巴塞隆納，並參觀歷時144年尚在精修的聖家堂，身邊有摯愛與好友相伴，格外別具意義。Summer也分享心境，無論工作多忙碌，都應記得享受生活、持續熱愛，「認真工作，開心生活」，為人生寫下精彩篇章。對於這趟旅程，蕭敬騰則以「夢幻的出發」形容，為此次西班牙之行留下最貼切的註解。