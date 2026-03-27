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馬英九基金會人事風波越演越烈，今 (27)日基金會召開董事會，歷經2個小時，針對是否法辦蕭旭岑，董事李德維會後表示，今天沒有特別提到，但接下來不管做什麼事都要經董事會通過，基金會還會再了解，所有董事還是希望馬英九跟基金會有最好的狀態，希望好好處理。李德維今在董事會後受訪，稱大家都有良好坦誠的溝通，大家也都很關心，今天董事會做了決議，希望基金會跟馬好，內部也會做相關了解，現在外傳的很多東西並不是事實，基金會也會澄清，大家希望都尊重基金會的組成，就不會把相關內容向外界公告。針對會議中是否有提到蕭旭岑，李德維也說當然，今天議程有提到相關會務跟財務報告，裡面多少也會提到去年、前年的計畫，這非常正常。不過對於決議內容，他說大家希望不對外陳述，接下來基金會還會相關了解與情況處理，還是會依照未來董事會作出的決議處理。至於基金會有無決定對蕭旭岑提出司法行動？李德維則說今天沒有提到，但接下來不管做什麼事都要經過董事會通過，基金會一定還會了解，所有董事還是希望馬英九跟基金會有最好的狀態。