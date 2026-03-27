西班牙近日一起頗具爭議的安樂死案例引發外界關注，一名與父親纏訟18個月、爭取結束自己生命的西班牙25歲女子卡斯蒂洛（Noelia Castillo），於本週四如願透過安樂死離世。卡斯蒂洛曾遭遇性侵，之後輕生未遂導致下半身癱瘓，在身心煎熬下死志堅絕，即使父親全力勸阻，也沒能改變她的決定。
根據《BBC》報導，卡斯蒂洛說自己童年大部分時間都在寄養機構度過，之後曾被交往四年的前男友趁她在服用安眠藥入睡後性侵，也曾在夜店被多名男子性侵。卡斯蒂洛稱自己一直「感到孤獨」，從未懷疑接受安樂死的決定，「我只想平靜地離開，結束痛苦」。卡斯蒂洛在2022年跳樓輕生未遂，但從此導致她下半身癱瘓。
加泰隆尼亞政府於2024年批准了卡斯蒂洛接受安樂死的權利，但在最後一刻由於卡斯蒂洛父親提出異議而暫停，保守派團體「基督教律師協會」（Abogados Cristianos）為其父親提供支持，雙方在法庭上由此展開長達18個月的法律戰。
卡斯蒂洛父親表示，女兒患有邊緣性人格障礙，這影響了她的判斷能力，卡斯蒂洛父親強調，「國家有義務保護人民的生命，尤其是患有精神健康問題的年輕人，這些人是最脆弱的群體」。
然而，最終歐洲人權法院（ECHR）裁定卡斯蒂洛勝訴，認定卡斯蒂洛具備自主決定權。卡斯蒂洛表示父親試圖以法律手段阻擋她「有尊嚴地死去」、「他不尊重我的決定，而且永遠也不會尊重」。卡斯蒂洛說自己在執行安樂死前會與所有家人道別，但在最後一刻進行致命注射時，只希望與醫生獨處。卡斯蒂洛的母親則說她不同意女兒的決定，但「尊重」她的選擇。
基督教律師協會表示，卡斯蒂洛的案例「突顯了西班牙安樂死法律的嚴重缺陷」。卡斯蒂洛案是西班牙安樂死合法化以來，首次有安樂死相關案件進入法院，必須由法官來裁定。
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基督教律師協會表示，卡斯蒂洛的案例「突顯了西班牙安樂死法律的嚴重缺陷」。卡斯蒂洛案是西班牙安樂死合法化以來，首次有安樂死相關案件進入法院，必須由法官來裁定。
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