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▲台電公司興達發電廠舉辦公益捐血活動，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝)

▲台電公司興達發電廠舉辦公益捐血活動。(圖／台電興達發電廠提供)

▲台電公司興達發電廠舉辦公益捐血活動，興達發電廠廠長洪貴忠(左)呼籲員工踴躍捐血，以紓解血荒。(圖／台電興達發電廠提供)

台灣電力公司興達發電廠於今(27)日，在興達發電廠廣場，舉辦公益捐血活動，該廠廠長洪貴忠率先挽袖捐血，並呼籲員工踴躍捐血，以行動支持社會公益，做個快樂捐血人，以紓解血荒。台灣電力公司興達發電廠公益捐血活動，是由興達發電廠廠長洪貴忠主持，並率先挽袖捐血，呼籲員工踴躍捐血，以紓解血荒，並到現場，為捐血同仁、員眷及地方鄉親加油打氣，並向現場協助捐血的醫護人員表示感謝之意。興達發電廠廠長洪貴忠表示，有感於目前捐血中心的血量庫存常傳出告急危機，興達發電廠本著熱心公益的精神，主動向捐血中心接洽，安排捐血車到興達發電廠內，舉辦捐血活動，以行動支持社會公益。洪貴忠指出，「捐血一袋，救人一命」不只是口號，身體力行更能感受到滿滿的成就感，興達發電廠每年均在廠內發起捐血活動，號召同仁及鄉親共同響應，用具體的行動，履行企業社會責任，以實踐聯合國永續發展(SDGs)中的健康與福祉目標。洪貴忠並指出，台灣電力公司興達發電廠除了重視工安與環境外，亦重視社會公益，每年固定舉辦捐血活動，期盼帶動更多人以實際行動回饋社會，發揮愛心義舉，延續愛與幸福感，讓社會走向更美好和諧。