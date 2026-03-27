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▲帶狀皰疹的預防與治療，醫師建議，發病初期72小時內是關鍵。（圖／亞大附醫提供）

帶狀皰疹72小時是關鍵 醫：及早藥物治療

一名32歲工程師上個月初因牙痛連3天幾乎都沒睡覺，最後選擇拔牙治療，但隔天嘴唇附近開始浮現水泡，甚至長滿右半臉，爬到眼睛周邊及耳朵附近，還出現耳鳴症狀，急診檢查確認是「帶狀皰疹」，醫師提醒，帶狀皰疹若侵犯頭部具高度危險性，嚴重者恐有失明、失聰風險。亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪表示，該患者自述日前因劇烈牙痛，足足3天都沒有睡覺，以為是神經抽痛前往牙醫診所拔牙，但拔牙後疼痛依舊未止，結果隔天嘴唇周邊冒出成群紅疹與水泡，還伴隨劇烈疼痛感，「像是火燒、刀割的感覺」，甚至「連風吹過都會痛」，急診檢查後，確診帶狀皰疹。黃柏豪指出，帶狀皰疹是由水痘帶狀皰疹病毒（VZV）引起，病毒在人體初次感染水痘康復後，會潛伏在感覺神經節中，當人體免疫力因過度勞累、壓力或失眠而下降時，病毒便會再次活化，研判患者在發病前因牙痛無法入眠，身心極度疲憊下，讓病毒趁虛而入，沿著神經分布區域在皮膚表面形成紅疹與水泡。黃柏豪警告，若帶狀皰疹發生在頭部，對器官的威脅極大，如病毒可能沿著三叉神經侵犯到眼部，造成角膜炎、失明；若靠近耳朵，可能引發耳鳴、聽力受損或平衡感失調，一旦侵犯腦部中樞神經，可能併發腦膜炎或腦炎。即便水泡結痂進入恢復期，許多患者仍面臨「帶狀皰疹後神經痛」，例如前述患者雖完成抗病毒藥物治療，左臉與口腔內部仍持續感到麻木感，嚴重影響睡眠與日常生活。針對帶狀皰疹的預防與治療，黃柏豪建議，發病初期72小時內是治療關鍵，只要及早投予口服或靜脈注射抗病毒藥物，就能有效抑制病毒複製，減輕神經損傷，若時間拖得越久，恢復期就會越晚，此外患部水泡應保持乾燥，避免破裂造成細菌二次感染。黃柏豪提醒，目前接種帶狀皰疹疫苗是最佳預防工具，50歲以上或免疫力不佳的族群可與醫師諮詢，透過接種疫苗降低發病風險，並能顯著減輕發病後的疼痛程度，對於已經發病過或者尚未發病的民眾來說，都是最佳的自我保護選項。