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針對國民黨新北市長參選人李四川批評，國家電影及視聽文化中心2期已等6年，從未聽聞中央要建設，民眾黨新北市長參選人黃國昌也說，民進黨跳票6年，其暴增成本誰埋單？等質疑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（27）日表示，行政院這週終於同意，未來能夠全額補助地方增加停車位，她樂見二期、一期在一起。蘇巧慧今赴新莊國家電影及視聽文化中心，參加「傑出影視聽工作者頒獎」典禮。對於李四川、黃國昌質疑，蘇巧慧表示，台灣的影視工作者非常多，而身為導演的家人，最能夠知道影視音工作者、影視音作品，背後這麼多的幕後人員，他們有多麼地辛苦，也因此更知道，這些影視音的作品應被珍惜跟保存。蘇巧慧說，國影中心一期早就已經順利完成，國影中心的二期，其實就在一期的旁邊，這麼多年來，因為在典藏空間、地方停車需求，兩者之間大家有不同想法，也在費用上產生了數十億的落差，因此在兩者之間，來來回回討論非常多次。蘇巧慧提到，很高興在她和立委吳秉叡長期地爭取之下，這週行政院終於同意，未來能夠全額補助地方希望能夠增加的停車位，算是有了一個方向，「我們非常地樂見」。蘇巧慧說，期待二期一定要和一期一起，這樣國影中心的兩棟建築、兩個功能，能夠在這裡發揮典藏文物的作用，同時滿足地方停車的需求，「聚落」才有力量。至於立法院長韓國瑜被爆出「收割陳菊任內的政績」給李四川，蘇巧慧說，「寒暑假的餐食券」應該是從陳菊市長的時代開始推動的，市政是一棒接一棒，所以市政的作為，若是好的，一定會承接給下一任的市長和市府團隊，這也不意外。