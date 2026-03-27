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▲以林姓男子為首的非法仲介集團用「農場美女圖」廣告，誘騙泰籍人士來台打工，沒想到卻慘遭剝削。（圖／移民署高雄市專勤隊提供）

以林姓男子為首的非法仲介集團，涉嫌利用臉書「農場美女圖」廣告，誘騙上百名泰籍山區人士，到苗栗草莓園非法打工，移工來台後不僅被當成「商品」供雇主挑選拍照，還需每日工作16小時，但時薪卻不足百元，更有多名移工被苛扣高達約70萬薪資，當農忙結束後，就被隨意丟包在南部縣市。專案小組去年獲報後發動搜索，成功逮捕林嫌等14人並救出7名被害人，全案調查後將依違反《人口販運防制法》及《就業服務法》等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，去年受理2名泰籍人士到案，發現這兩名女子當初在苗栗慘遭丟包，隨後搭車南下高雄，因語言不通且身無分文，處境極艱難，專勤隊察覺兩人疑似遭到人口販運、勞力剝削，隨即聯合苗栗警方報請地檢署指揮偵辦。檢警調查發現，以45歲林姓男子為首的14人非法仲介集團，透過臉書發布「農場美女圖」廣告，開出「專車接送」、「伙食住宿免費」及「薪水準時發放」等誘人條件，營造打工渡假的假象，吸引上百名泰國偏遠山區民眾來台。面對仲介集團話術，有人甚至為了支付約6萬泰銖的仲介費，變賣家產，怎料，抵台後的處境卻宛如地獄，不僅被當成「商品」拍照供非法雇主挑選，若未獲青睞還得被迫換裝重拍，此外，每日勞動超過16小時，時薪竟不足百元，每月還需繳交各式不明款項，其中，還有9名女子被苛扣共超過70萬元薪資，堪稱「血汗草莓園」。另外，移工平時擠在狹小空間的貨櫃屋生活外，當農忙結束、失去利用價值後，仲介集團便將他們隨意「丟包」至南部縣市自生自滅，行徑令人髮指。專案小組掌握相關情資後，動員刑事大隊、外事科及高雄市專勤隊，成功逮到林姓犯嫌等14人，並在苗栗大湖地區草莓園救出7名被害男女，目前仍持續追蹤部分失聯的泰籍逾期觀光客。全案調查後將依違反《人口販運防制法》及《就業服務法》等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。