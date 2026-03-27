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京華城容積率弊案、政治獻金案昨（26日）台北地院一審宣判出爐，全案核心人物前台北市長、民眾黨主席柯文哲被判處有期徒刑17年。而在判決結果出爐後，民眾黨也火速召開國際記者會，更號召支持者要在本週日（3/29）「上凱道、討公道」，於今（27日）遞交路權申請。不過，有外界質疑凱道路權申請時程是否符合規定。對此，中正一分局也做出回應了。中正一分局表示，依照台北市申請使用道路集會要點第二點但書「緊急性集會遊行，不受七日前申請之限制。」之規定，上開要點權管機關為臺北市政府工務局新建工程處。民眾黨依照上開規定，循「台北市申請使用道路網」申准取得115年3月28日0時起至3月29日23時59分凱道【公園路（不含）至中山南路（不含）】全線車道暨人行道、中山南路【常德街（不含）至仁愛路一段（不含）】西側慢車道暨人行道路權。另外，有關集會遊行申請部分，民眾黨於本（27日）遞交集會申請書，參據「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約（兩公約）」、「司法院釋字第718號解釋」及集會遊行法第9條，因不可預見之重大緊急事故，且非即刻舉行，無法達到目的者，不受六日前申請之限制等規定，中正一分局業依上開規定受理集會在案。