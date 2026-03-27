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▲工策會辦與大使有約講座，左起陳忠大使，工策會總幹事陳學聖，南南協會理事長林若雩。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.27)

▲工策會辦「與大使有約」，吸引包括金手獎得獎廠商的重量獎企業主及決策者參與。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.27)

台中市工商發展投資策進會今（27）日舉辦「與大使有約」講座，邀請曾任駐印尼大使8年的陳忠擔任主講人，聚焦印尼投資機會與挑戰。陳忠大使指出，印尼為東協最大經濟體，擁有逾2.7億人口的龐大內需市場，近年積極推動基礎建設與產業升級，是台商下一波關鍵戰場。工策會總幹事陳學聖表示，中部製造業正面臨轉型關鍵，企業在深耕臺灣與布局海外之間往往猶豫不決。工策會扮演引路人角色，透過整合資源與專業經驗，首度舉辦「與大使有約」講座，邀請具備豐富外交與實務經驗的陳忠大使，深入解析印尼政經趨勢、投資設廠挑戰及政策風險，並分享台商成功布局的關鍵策略，協助業者掌握第一手市場資訊。陳學聖指出，相較中國大陸投資環境趨於飽和且伴隨較高政治風險，東南亞已成為台商布局的關鍵選項，企業更應審慎評估新興市場機會。然而，台商赴海外投資常面臨資訊不對稱，以及潛在風險難以掌握等問題，因此規劃邀請具實務經驗的駐外大使擔任領頭羊，提供在地市場觀察與投資建議，協助企業在重大決策前取得更全面的判斷依據，這是工策會應該做到的事。陳忠大使表示，隨著中東衝突升溫，全球能源、航運及供應鏈穩定性受到影響，進一步加速國際貿易版圖重組。企業在高度不確定環境下，紛紛尋求分散風險與新成長動能，而具備人口紅利與市場潛力的東南亞，正快速崛起為海外布局關鍵熱點，不僅承接製造轉移，也成為拓展區域市場的重要據點。陳忠大使指出，印尼為東協最大經濟體，擁有逾2.7億人口的龐大內需市場，近年積極推動基礎建設與產業升級，已成為台商投資的重要據點。面對新一波產業競爭，企業若未及早布局，恐將錯失關鍵成長契機。南南協會理事長林若雩表示，其自1990年代即持續關注東南亞發展，長期觀察區域經濟與產業變化，對東南亞的關注與投入甚至比近年政府的「新南向政策」更早。她指出，儘管臺灣對東南亞投資逐年增加，但整體規模仍低於中國大陸，顯示市場仍具高度成長潛力，呼籲企業把握時機，加速布局。工策會補充說明，本次活動鎖定有意拓展東南亞市場的企業主與決策者，透過高層級視角與實務交流，協助業者在快速變動的國際環境中做出精準投資決策。未來也將持續串聯南南協會及外貿協會等資源，建構完善產業支持網絡，協助企業穩健邁向國際市場。