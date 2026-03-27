我是廣告 請繼續往下閱讀

Q1：虎航的機票訂閱制可以有什麼優惠？如何收費？

TEAM Lite： 每月月費1,588元，每3個月一組來回機票兌換優惠，最高單程折抵4000元，若超過需要補價差。若要加購托運行李30公斤，每月額外支付807元。

每月月費1,588元，每3個月一組來回機票兌換優惠，最高單程折抵4000元，若超過需要補價差。若要加購托運行李30公斤，每月額外支付807元。 TEAM Plus： 每月月費1,888元，另有訂閱費5,299元。每2個月提供1組來回機票兌換，超過4000元需要補價差。若要加購托運行李30公斤，每月額外支付1150元。另有專屬禮遇優先登機。

每月月費1,888元，另有訂閱費5,299元。每2個月提供1組來回機票兌換，超過4000元需要補價差。若要加購托運行李30公斤，每月額外支付1150元。另有專屬禮遇優先登機。 TEAM Max：每月月費3,588元，另有訂閱費7,799元。每個月有1組來回機票兌換，超過4000元需要補價差。若要加購托運行李30公斤，每月額外支付2200元。除優先登機外，還有優先行李，以及機票封館優惠參加資格。前10名購買會贈送虎航機師才配備的機師箱。

▲台灣虎航推出全台首創訂閱制。（圖／台灣虎航提供）

Q2：訂閱制如何時開放購買？

Q3：訂閱制資格限制？誰適合買？

Q4：每月／雙月／每季給的機票怎麼兌換？

Q5：兌換機票有什麼限制？過年等期間也可使用嗎？

Q6：如果中間想退訂，可以隨時取消嗎？

Q7：機票只補助4000元，如何知道哪一天不用補價差？

Q8：近期油價狂飆，會影響訂閱制會員嗎？

Q9：為什麼要推出訂閱制？

Ｑ10：訂閱制推出後會影響一般促銷或封館活動嗎？

台灣虎航推出國內航行業首創「訂閱制」，透過月費的方式希望讓旅客都變成「虎迷」，最低僅要月付1588元，就可以享有年度4趟來回機票優惠（超過8000元需要補價差），月付金額更可以享有優先登機、優先行李等專屬禮遇。本篇介紹訂閱制詳細購買，以及訂閱會員如何享受優惠「TEAM Lite」方案將在3月30日12:00至3月31日兩日開放搶購限量3000組名額，後續不再開放購買。4月21日中午開放「TEAM Plus」與「TEAM Max」方案購買，並開放所有方案訂票。訂閱制會員必須年滿18歲，並且具備獨自旅遊的能力，同時也要是台灣虎航Tiger Club的會員。訂閱制會員資格限本人使用，訂閱期間不能更換使用者，也不能多人共用。虎航全部會員將近180萬人，若完成一定條件（目前為180天內累計150點虎足跡）可升等為「尊榮虎」，目前約有2萬名。虎航指出，尊榮虎雖然是長飛旅客但並非定期飛行，但若是有需求且封館日時搶不到票就十分合適，形同天天都是封館日，不用搶票，享有尊榮。以「TEAM Lite」資格為例，4月21日會拿到兌換券，並需要在5月31日前完成訂票，並且要在5、6、7月之內完成旅程。後續會在6月獲得第二張兌換券，在8月前完成訂票，並且選擇在8至10月間完成旅程。若為「TEAM Plus」則是4月有兌換券、5月結束前訂票，並出發；「TEAM Max」則是月月兌換、月月訂票、月月出發。機票兌換單程4,000元超過要補差價，但是每一趟必須是兌換來回機票，並且是單點進出。舉例來說，東京從成田進、羽田出就可以使用折扣。透過訂閱制優惠兌換的機票不可以更改日期以及姓名。兌換機票沒有限制如在過年等連假不能使用，只要在期間內的機票，例如2月就算遇到農曆新年一樣可以折抵，但價格可能較高。然而，若是遇到如天候或是航班調度，原本31日的航班延誤到下個月1日起飛，虎航董事長黃世惠掛保證「我們是值得信賴的航空公司」，不會因為自身問題阻擋旅客回來。每月1號會自動扣款，可隨時取消，但無法退費。若為「TEAM Plus」與「TEAM Max」首月會支付月費及訂閱，「TEAM Lite」則僅有月費。然而，兌換券跟機票都是先訂再出發，旅客在訂票到搭乘航班期間都必須是虎航訂閱制會員，期間不可以取消，否則無法出發；期間取消，後續行程就會取消。虎航官網3月20日推出「票價月曆」功能，只需在搜尋時輸入預計飛往的航點和日期，官網系統便會自動顯示出該航點整個月份的每日單程未稅的最低票價，協助旅客精準鎖定符合預算的旅遊時段，讓小資族與常飛旅客能更有效率地規劃出國行程。例如5月30日（六）出發、5月31（日）週末晚去早回超快閃沖繩，機票未稅分別是2599、3699元，就不需要補價差，只要付稅金等其他費用。黃世惠說，相對於其他航空業者，虎航並沒有燃油附加費，近期也沒有要調漲服務費，但是票價確實是浮動。機票的價錢不是航空公司控制，確實會取決於油價，跟整個市場環境，以及服務價值。雖然仍有上漲因素，但是訂閱制的優惠額度不會改變；鼓勵小資族在可控預算下，降低每一次出國得要付大筆費用的門檻。黃世惠表示，虎航旅客的忠誠度、黏著度近期越來越高，虎航希望在票價上漲時，可以提供優惠制度，也希望讓虎迷可以用較為輕鬆的方式獲得，因此在參考其他國家航空公司後，推出全台首次訂閱制。虎航強調，訂閱制並非要加大賣機票力道，還是希望增加會員黏著度，希望與虎迷建立長期關係，打造飛行生態圈。虎航表示，後續還是會做其他機票促銷活動，釋出的優惠數量跟以往相同，但不諱言部分機位會被訂閱制這批最忠實的旅客訂走，其他旅客能搶到的機會會降低。