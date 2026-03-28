我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著春意漸濃，台中市政府觀旅局搶抓溫泉旅遊商機，宣布自4月1日起推出「2026台中市溫泉體驗觀光行銷推廣活動」。鼓勵旅行社規劃6人以上團體旅遊，凡安排谷關、東勢、烏日及大坑四大溫泉區為主軸的兩天一夜遊程，每位旅客可獲得500元獎勵金，名額限量1,350名，藉此帶動國內外旅客深入探索台中溫泉之美。觀旅局長陳美秀表示，台中四大溫泉區泉質優良且各具風情。谷關溫泉結合泰雅原民文化與壯麗山徑，是中部泡湯首選；東勢林場正逢賞螢季，森林足湯與體能設施深受親子客群喜愛；烏日溫泉鄰近高鐵站，以都會浪漫夜景聞名；大坑溫泉則緊鄰知名登山步道，可串聯新社採果體驗，適合熱愛健行的族群。觀旅局指出，申請獎勵金之遊程需包含至少2處台中特色景點，並入住領有「溫泉標章」之合法旅館1晚以上。此活動為「探索台中之美 引客獎勵方案」的系列亮點之一。為活絡地方觀光，市府自今年4月起至明年3月，將接力推出七波主題活動，範疇涵蓋山、海、屯、都特色。繼溫泉活動後，後續還有「環山獵人登山步道推廣」、「自行車嘉年華」、「海洋觀光季」、「國際踩舞嘉年華」、「國際花毯節」及「2027中台灣燈會」等精彩盛事。觀旅局誠摯邀請各界組團來台中，感受四季動靜皆宜的旅遊體驗。