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為落實淨零排放政策，台中市政府環保局積極推動「共享電動機車進校園」方案。環保局邀集交通局、中捷公司、各大專院校及業者召開研商會議，預計透過導入共享運具，解決校園周邊停車不足與空污問題，提供全市17所大專院校學生更便捷、低碳的通勤選擇。環保局長吳盛忠表示，交通工具電動化是「2050淨零排放」的關鍵策略。台中市校園多位於人口密集區，學生依賴機車通勤常導致校周交通壅塞。透過「以租代買」的共享模式，不僅能降低學生購車負擔，更能提升停車位周轉率，達成減碳與改善空污的雙重效益。會議中特別強調「安全優先」原則，研議開放共享機車進入校園停車場，並建立完善的管理機制。環保局同時借鏡歐洲經驗，評估結合再生能源（如太陽能）作為動力來源的可能性。未來市府將持續優化營運模式，結合ESG永續理念，將台中打造為低碳宜居城市。