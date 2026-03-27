我是廣告 請繼續往下閱讀

李尚寶過世一天 公司透過警方聯繫才知道

演過《透明人間崔長洙》、《媳婦的全盛時代》、《私生活》、《基督山小姐》、《優雅的帝國》等作品的44歲資深韓國演員李尚寶（又翻譯：李相寶），今（27）日突傳死訊，韓媒披露他於26日被發現身亡，消息一出震驚演藝圈，不過最詭異的是，就連所屬經紀公司都來不及掌握狀況，只能對外回應「正在了解情況與內容」，讓整件事變得更撲朔迷離，也讓網友一陣錯愕。根據《韓國日報》報導，警方是在接獲家屬報案後趕赴現場，確認李尚寶已經過世，目前正針對確切死因進行調查，相關細節尚未對外公開。經紀公司Korea Management Group同樣向媒體《OSEN》低調表示仍在釐清中，從公司到警方說法都一致保守。其實李尚寶曾因涉嫌施打毒品一度遭到警方調查，當時事件鬧得不小，但最終在2022年9月由首爾江南警察署認定「無嫌疑」，原因是他體內檢出的成分是來自醫師開立的憂鬱症處方藥物，而非非法藥品，整起案件最終以不移送檢方處理結案。1981年出生的李尚寶，2006年以KBS2《透明人間崔長洙》出道，之後陸續在《媳婦全盛時代》、《私生活》、《基督山小姐》、《優雅的帝國》等劇累積戲劇聲量，演藝資歷將近20年。不過他近年作品逐漸減少，最後一部作品停在2024年，已經將近2年未有新動向，如今突然傳出離世消息，也讓外界十分震驚。