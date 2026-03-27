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▲ 被譽為全球太陽能車競賽重要推手與精神象徵的Hans Tholstrup（左）來台出席活動，右為高科大模具工程系教授艾和昌。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.27）

美伊戰爭引發全球能源危機，也讓能源議題再受關注。國立高雄科技大學與教育部南部太陽能學校攜手於今（27）日舉辦記者會，展現台灣太陽能教育與創新科技三十年成果，現場大秀全台唯一的「太陽能車」，最新的Apollo IX太陽能車，以「展翅飛翔」為設計意象，融合前瞻空氣力學與美學設計，已具備朝商業應用發展的潛力。高科大模具系教授艾和昌表示，台灣太陽能教育與綠能科技發展邁入30年。高科大於1998年打造第1代阿波羅太陽能車，而阿波羅太陽能車隊也自1998年成立，至今為台灣歷史最悠久且唯一仍活躍於世界太陽能車大賽的台灣代表隊。當年研發出的第1代太陽能車無法載人、兩圈操場都跑不完；如今，2人座的第9代能完成澳洲3000公里挑戰賽。艾和昌指出，一般電動車每度電大約跑6公里，而Apollo IX太陽能車車上搭載15度電容量，一度電可跑34.5公里，即便加上冷氣、影音等設備，一度電至少還能跑20 公里，效率依舊是傳統電動車的3倍以上。評估這台太陽能車量產上市時，售價大約會落在 80 萬至 110 萬元之間。艾和昌表示，希望太陽能車在往大量生產邁進的過程中，能讓它應用在智慧城市，作為太陽能驅動的載具在都市運行，並逐步達成無人化。車上配備了許多感測器，就像一個「移動機器人」，讓智慧城市的願景徹底落實，使用者再也不用到處找加油樁或充電站。被譽為全球太陽能車競賽重要推手與精神象徵的Hans Tholstrup先生今天也出席活動，他特別提及，1970年代末期，世界發生能源危機，促使他提出「太陽能車」的構想，他自行打造並完成人類第一部太陽能車，而且親自駕駛這部車在1982年完成柏斯到雪梨的壯舉。時至今日，由教授艾和昌領軍的阿波羅太陽能車已可達商業化水準，且在世界大賽屢創佳績。如今能源危機再現，也為自己訂下全新目標—開發「太陽能人力三輪車」並將再次挑戰橫跨澳洲6000公里的壯舉。多年來南部太陽能學校主辦高中職太陽能車競賽與南科親子體驗營，持續推動STEAM教育向下扎根，透過太陽能模型車、模型船及創意教具，培養學生創新與實作能力，為未來產業注入新血。此外，近年在產業合作，2023至2025年推動國科會「太陽能電動車產業關鍵組件聯盟」，整合輕量化設計、先進封裝技術與AI能源管理，朝商品化太陽能電動車邁進；甫辦理完成Porrima第一屆太陽能板再生應用設計競賽，在高雄智慧城市展進行決賽，讓退役的太陽能板循環再利用，強化永續理念。