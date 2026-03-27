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領取方式說明：

持股1,000股以上領取紀念品方式： 完成電子投票且未交付委託書：

登入電子投票平臺線上領取股東會紀念品，免除現場排隊及地點限制的不便。 電子投票方式如下：

1.臺灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平臺

2.各證券公司的行動交易APP。 交付委託書

於委託書受託代理期間115年5月4日~115年5月8日（例假日除外），憑委託書兌領股東會紀念品，兌領地點詳載於開會通知書。

持股未滿1,000股領取紀念品方式: 完成電子投票且未交付委託書

於115年7月8日~115年7月10日（上午9:00至下午4:00）攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平臺－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可）至開會通知書上載明之指定地點領取紀念品。



每次公布都備受期待的中鋼股東會紀念品今（27）日揭曉！中鋼表示，考量紀念品電子化、提升股東兌領紀念品便利性、兌領時間更具彈性，今年將開放股東透過行動裝置或個人電腦登入電子投票平臺，線上領取紀念品「統一超商50元商品卡」，為首次不用跑現場、線上就可以領取。中鋼表示，去年全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈，營運績效面臨前所未有的壓力。雖然短期營運承壓，為感謝股東長期的支持與信任，仍規劃特別股配發每股1.4元、普通股配發每股0.15元現金股利並致贈股東紀念品。中鋼公司期盼與各位股東繼續並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光。股東持股滿1,000股、完成電子投票且未交付委託書之股東，即可在今年7月8日至明年6月30日期間，透過行動裝置或個人電腦登入電子投票平臺，線上領取紀念品「統一超商50元商品卡」。另也可親自出席5月22日股東會領取。中鋼表示，響應集保公司推動股東會紀念品電子化，並作為首批導入eGift服務公司，而eGift股東會紀念品限選擇統一超商、全家便利商店商品卡等電子禮券，考量股東後續使用的便利性，「統一超商商品卡」作為股東會紀念品。另外，「採用電子化方式發放股東會紀念品」也有助於提升ESG評鑑結果，可望強化市場認同、維繫股價表現，進而增進股東權益。另外，本次採用線上領取，股東領取不受地理限制，免除交通往返與排隊困擾，時間也延長到明年中更具彈性，並且24小時都可以領取，不受營業時間限制。