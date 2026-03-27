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▲高捷O10/Y18聯開案讓藝術外溢到城市、走入市民生活。（圖／高市府捷運局提供）

▲高捷O10/Y18聯開案整合旅館×辦公×住宅×商業空間。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市政府捷運工程局辦理捷運O10/Y18衛武營站聯合開發招商案，於去年與衛武營聯合開發公司完成簽約，本案由達麗建設、華友聯及海悅開發共同投資興建，於近日傳來好消息，該案榮獲紐約MUSE設計大獎金獎，捷運局長吳嘉昌表示，O10/Y18聯開案榮獲紐約MUSE設計大獎金獎，不僅肯定本案在設計與城市整合上的創新成果，也展現捷運聯合開發除挹注建設財源外，對整體都市發展與生活品質提升的重要貢獻，未來捷運局將持續精進，致力打造城市新生活節點，實現高雄邁向國際化都會的願景。依據主辦單位紐約MUSE設計大獎官方網站，本案獲獎關鍵在於回應衛武營國家文化藝術中心成為國際級文化地標後所帶來的城市課題——如何讓豐沛的文化能量，不再侷限於場館內部，而能外溢到市民日常生活之中，隨著高雄由工業導向城市逐步轉型為兼具文化底蘊與生活品質的現代城市，亟需具備高度都市機能且可與國際接軌的發展節點。在此背景下，O10/Y18聯開案依托橘線及黃線雙捷運交會優勢，導入TOD（大眾運輸導向發展）策略，整合旅館、辦公、住宅及街區型商業等多元機能，兼顧文化觀光與商務需求，並於苓雅區與鳳山區交界打造嶄新的城市門戶，象徵高雄由單一地標建築邁向永續都市系統的重要里程碑。捷運局說明，MUSE Design Awards 是一項國際性的設計競賽，旨在表彰來自全球各地優秀且具有原創性的設計作品。O10/Y18衛武營站聯開案緊鄰衛武營國家文化藝術中心，由陳廷杰建築師事務所規劃設計，包含旅館、住宅、商店及表演空間，結合藝術展演及生活場域，其中設計旅館將引進國際品牌經營，提供國際與在地表演團隊優質住宿空間，並成為觀賞演出旅客探索高雄的重要據點、一樓規劃「黑盒子（Black Box）」概念劇場，可容納約120至200席，提供多元展演與活動使用，並優先支持新創劇團發展；同時低樓層規劃青年創業基地，提供彈性辦公空間、中央核心廣場採彈性開放設計，可舉辦展覽、市集、音樂會及戶外活動，與衛武營大型劇場形成互補，提供小型劇團與獨立藝術家更多創作與展演機會，形塑完整藝文生活場域，帶動新興文化產業聚落發展。捷運局表示，未來將持續透過聯合開發機制，整合交通建設、城市發展與文化創意，推動高雄邁向宜居且具國際競爭力的現代化城市。