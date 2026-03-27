美國與伊朗的戰爭讓國際金價承壓，過去十年一直是全球最積極黃金買家之一的土耳其，在伊朗戰爭爆發後的兩週內，已拋售了約60噸黃金、價值超過80億美元，此舉進一步加劇了金價的下行壓力，也標誌著土耳其財政措施的逆轉。
根據《彭博》報導，知情人士透露，土耳其賣掉的黃金僅有部分是直接出售，大部分的交易則是透過交換協議換取外匯或里拉來完成。對於大規模拋售黃金的報導，土耳其央行拒絕就此置評。
自伊朗戰爭爆發以來，能源進口成本上升以及美元需求增加，使得土耳其的抗通膨策略難以維持，該策略高度依賴維持里拉匯率穩定或逐步貶值，並透過國營銀行外匯干預來實現目標。土耳其里拉近年因高通膨而持續面臨貶值壓力。
伊斯坦堡顧問公司「Phoenix Consultancy」創辦人埃里斯（Iris Cibre）指出，官員已動用央行1350億美元黃金儲備，透過出售或換匯，以滿足流動性需求並穩定內需。
這次出售黃金對土耳其而言是一大逆轉。過去十年，土耳其一直是全球最積極的黃金買家之一，以減少對美元資產的曝險。本月金價已下跌約15％，投資人在金價去年強勁上漲後紛紛獲利了結。
道明證券（TD Securities）大宗商品策略師加里（Daniel Ghali）表示，伊朗戰爭帶來的經濟衝擊，可能會削弱部分央行對黃金的需求，同時迫使其他央行出售黃金儲備，以履行美元計價的債務。加里指出，「我們預期短期內，央行黃金累積的速度將明顯放緩」。
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自伊朗戰爭爆發以來，能源進口成本上升以及美元需求增加，使得土耳其的抗通膨策略難以維持，該策略高度依賴維持里拉匯率穩定或逐步貶值，並透過國營銀行外匯干預來實現目標。土耳其里拉近年因高通膨而持續面臨貶值壓力。
伊斯坦堡顧問公司「Phoenix Consultancy」創辦人埃里斯（Iris Cibre）指出，官員已動用央行1350億美元黃金儲備，透過出售或換匯，以滿足流動性需求並穩定內需。
這次出售黃金對土耳其而言是一大逆轉。過去十年，土耳其一直是全球最積極的黃金買家之一，以減少對美元資產的曝險。本月金價已下跌約15％，投資人在金價去年強勁上漲後紛紛獲利了結。
道明證券（TD Securities）大宗商品策略師加里（Daniel Ghali）表示，伊朗戰爭帶來的經濟衝擊，可能會削弱部分央行對黃金的需求，同時迫使其他央行出售黃金儲備，以履行美元計價的債務。加里指出，「我們預期短期內，央行黃金累積的速度將明顯放緩」。
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