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張凌赫網劇出道 《逐玉》化身病嬌美男

▲張凌赫在《逐玉》飾演男主角「武安侯」將軍謝征。（圖／微博@張凌赫z）

鄧凱小配角出身 《逐玉》展偏執佔有慾

▲鄧凱在《逐玉》飾演大胤王朝承德太子的嫡子齊旻。（圖／微博@鄧凱-Kai）

任豪曾是選秀男團 轉戰演員備受肯定

▲任豪在《逐玉》飾演文武雙全的世家公子李懷安。（圖／微博@任豪_EVOL）

李卿主演電影出道 完美詮釋軍師自在氣質

▲李卿在《逐玉》飾演謝征的好友兼軍師公孫鄞。（圖／微博@李卿）

林沐然童星出身 反派邪笑成劇中亮點

▲林沐然在《逐玉》飾演軍中世家出身的少年將軍隨元青。（圖／微博@林沐然）

高銘辰演過多部人氣劇 完美詮釋嫉妒與脆弱演技

▲高銘辰在《逐玉》飾演宰相魏嚴表面上的兒子魏宣。（圖／微博@高銘辰）

陸劇《逐玉》近期因主演們高顏值與精采劇情爆紅，就算日前大結局疑似外流，也不影響劇迷們的追劇心情，討論度不斷升高。其中，劇中的男演員們也成功引發關注，除了男主角張凌赫外，其他男演員鄧凱、任豪、李卿、林沐然、高銘辰也都爆紅，直接帥翻全台。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理6位男神現代版帥樣，以及他們的社群、介紹等，讓大家追星情報一次看。張凌赫在《逐玉》飾演男主角謝征。他原是威名赫赫的「武安侯」將軍，後因遭人暗算受重傷落難，隱姓埋名以假名「言正」生活。劇中與田曦薇飾演的屠戶女「樊長玉」上演先婚後愛，展現了從病嬌落難侯爺，到重返戰場護國護愛的深情角色。張凌赫在2020年以網路劇《少女大人》正式出道。2022年出演《蒼蘭訣》中溫柔深情的長珩仙君，顏值與演技並存令其人氣飆升。後接連主演《寧安如夢》的謝危、《雲之羽》的宮子羽，逐步奠定其一線陸劇男神地位。而這次主演《逐玉》，更是讓他人氣再上一層樓。鄧凱在《逐玉》飾演大胤王朝承德太子的嫡子齊旻，但他自幼見證了權利的鬥爭，母親被燒死，自己的顏面也遭到火吻，個性變得乖戾，曾被俞淺淺（孔雪兒 飾）救下，納她為妾，對她有極強的佔有慾。鄧凱在2018年以古裝劇《三國機密之潛龍在淵》中，飾演一名小侍衛，正式踏入演藝圈。他曾在《少年歌行》、《長風渡》、《暗戀橘生淮南》等多部大劇中露臉，但多半都是戲份極少的配角。不過鄧凱持續耕耘，直到出演了《逐玉》才爆紅，雖然戲份不足全劇的10%，但他與孔雪兒的情感拉扯，成功讓他被觀眾看見。任豪在《逐玉》飾演文武雙全的世家公子李懷安，看似柔弱的他，私底下卻多次暗中保護女主角樊長玉，就算之後得知她已有夫婿，但仍選擇默默守護，將這份感情藏在心底，清冷又深情的角色設定，讓他擄獲大批粉絲。任豪在2019年參加《創造營2019》脫穎而出，並以限定男團R1SE出道，精緻的五官，讓他成為團體中的門面擔當。R1SE解散後，任豪轉戰演員，曾演出《相思令》、《千古玦塵》、《國子監來了個女弟子》等劇。李卿在《逐玉》飾演謝征的好友兼軍師公孫鄞，他在劇中角色設定溫潤如玉、謙遜內斂、擁有細膩觀察力，卻又不失幽默，完美詮釋贏得粉絲喜愛。他還與長公主（喻鍾黎 飾）有一段隱忍又揪心的感情線。李卿在2019年以懸疑劇《最初的相遇，最後的別離》主演身分踏入演藝圈，並在之後出演古裝劇《花琉璃軼聞》漸漸走入大眾視線，曾參演過《山河枕》、《書卷一夢》、《錦月如歌》等，這次在《逐玉》中展現的自在氣質，更是讓他魅力大增。林沐然在《逐玉》飾演軍中世家出身的少年將軍隨元青，雖然是性格暴戾極端且心狠手辣的反派角色，但招牌邪笑與病態性格，讓他成為劇中一大亮點。才21歲的林沐然，在演出穿上戰甲屠殺女主角村莊的戲份時，雙眼投射出來的瘋狂，完全展現出他多年累積的扎實演技。林沐然是童星出身，在2006年以鄭曉龍執導的《金婚》正式出道，曾演過許多人的小時候，包括劉皓然、鹿晗、吳磊等，出演過《唐人街探案》、《盜墓筆記》、《愛情而已》等經典作品，累積超強的演技實力。高銘辰在《逐玉》飾演宰相魏嚴表面上的兒子魏宣，但其實是魏嚴妻子與別人生下的私生子。魏宣非常嫉妒表弟謝征，從小就一直欺負他，並渴望得到魏嚴的認可。他完美演出了囂張性格下隱藏的脆弱，演技備受稱讚。高銘辰在2018年以電影《芯靈追凶》出道，曾參演過《仙劍》、《異人之下》、《愛情而已》、《錦月如歌》、《玉茗茶骨》等高人氣電視劇。雖然高銘辰這次在《逐玉》戲份不多，但穩定演技也讓他人氣不斷上升。