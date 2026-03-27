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▲明（28）日東北季風影響，北東地區較涼，且北部、東半部有零星雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲周日至下周一放晴好天氣，氣溫上看攝氏33度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明（28）日東北季風影響，北台灣、東半部地區仍有局部短暫陣雨，且花東有較大雨勢發生機會，周日至下周一水氣減少、氣溫回升，最熱上看攝氏33度，下周二至清明連假期間受到一波接一波鋒面影響，全台都有降雨機會，尤其是中部以北雨勢最明顯。中央氣象署預報指出，明（28）日東北季風影響，北東地區較涼，其中基隆北海岸、東半部、大台北山區降雨機率高，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率。午後中南部山區有零星短暫陣雨。周日、下週一東北季風減弱，水氣減少、氣溫回升，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下週一晚間起至清明連假又有鋒面影響，降雨機率高，下周二、下周三鋒面通過，各地都有降雨機率，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或局部雷雨，花東地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，鋒面附近可能出現短延時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣。下周四、下週五還有另一波鋒面靠近，天氣較不穩定，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。未來一周溫度趨勢，明日北部、宜花水氣多，高溫約攝氏23度至25度，其他地區仍有28度至31度；周日至下周一放晴好天氣，氣溫上看攝氏33度，低溫約19度至22度。下周二鋒面影響，北台灣、宜花高溫下降，北部、宜蘭攝氏23度至24度，中部及花東25度至28度，南部仍有29度至32度。