根據日本法務省的統計，2025年外國人取得日本國籍的歸化許可共有9258人，其中來自中國的有3533人，為各國中最多，且是連續第2年位居歸化入籍外國國籍首位。
近期中國與日本關係緊張，近日一位日本自衛隊少尉持刀闖入中國駐日大使館，更讓中國外交部對此表達強烈遺憾與不滿，並再度發出警告提醒中國公民近期避免前往日本。然而，日本法務省公布最新統計，2025年取得歸化入籍日本的各國籍人士中，中國排在第一。
根據《產經新聞》報導，2025年的歸化許可者總數為9258人，自1967年開始公布相關統計以來，最高紀錄為2003年創下的1萬7633人，近年則大致維持在7000至9000人左右的規模。法務省表示，歸化許可人數會隨著景氣等經濟狀況而呈現增減。
從國籍別來看，過去「韓國・朝鮮」籍的歸化者一直最多，「韓國・朝鮮」指韓國籍及在日朝鮮籍人士，主要為在日韓國人及其後代。而自2024年起，中國籍歸化人士首次以3122人超越韓國・朝鮮，今年中國籍歸化人士更增加到3533人，再度蟬聯第一。
2025年日本各國籍歸化許可人數排名如下：
1.中國：3533人
2.韓國・朝鮮：2017人
3.尼泊爾：695人
4.巴西：409人
5.越南：357人
6.菲律賓：352人
7.緬甸：273人
8.斯里蘭卡：248人
9.孟加拉：229人
10.秘魯：180人
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根據《產經新聞》報導，2025年的歸化許可者總數為9258人，自1967年開始公布相關統計以來，最高紀錄為2003年創下的1萬7633人，近年則大致維持在7000至9000人左右的規模。法務省表示，歸化許可人數會隨著景氣等經濟狀況而呈現增減。
從國籍別來看，過去「韓國・朝鮮」籍的歸化者一直最多，「韓國・朝鮮」指韓國籍及在日朝鮮籍人士，主要為在日韓國人及其後代。而自2024年起，中國籍歸化人士首次以3122人超越韓國・朝鮮，今年中國籍歸化人士更增加到3533人，再度蟬聯第一。
2025年日本各國籍歸化許可人數排名如下：
1.中國：3533人
2.韓國・朝鮮：2017人
3.尼泊爾：695人
4.巴西：409人
5.越南：357人
6.菲律賓：352人
7.緬甸：273人
8.斯里蘭卡：248人
9.孟加拉：229人
10.秘魯：180人