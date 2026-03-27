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▲高市府工務局長楊欽富表示，本次發布的《永續報告書》，為工務局首度系統性盤點各項永續作為，並透過 AA1000 第三方查證機制，確保相關指標與數據具備透明度與可信度。（圖／高市府工務局提供）

▲高市府工務局在淨零學院舉辦「淨零永續報告書政策發表會」。（圖／高市府工務局提供）

在淨零轉型浪潮下，高雄市率先為公共工程治理立下新標竿。高市府工務局今（27）日於「淨零學院」正式發布《永續報告書》，不僅成為全台各縣市政府工務體系首本永續報告書，更領先通過 AA1000 國際標準第三方查證，宣示高雄公共工程管理全面接軌國際ESG 趨勢。高市府工務局長楊欽富表示，過去外界對工務單位的印象多聚焦於道路鋪設、路平燈亮等基礎建設成果，隨著全球淨零轉型與永續治理浪潮，公共工程角色亦須重新定位。本次發布的《永續報告書》，為工務局首度系統性盤點各項永續作為，並透過 AA1000 第三方查證機制，確保相關指標與數據具備透明度與可信度。楊欽富進一步說明，報告書依循 GRI、SASB 與 TCFD 等國際準則編制，並依據 GRI 與 AA1000 包容性原則，彙整利害關係人意見，歸納出八大重大議題，涵蓋環境面（溫室氣體排放、廢棄物與危害管理、能源管理、氣候風險）、社會面（健康與安全、工程品質管理、工程與便民服務）及治理面（機關合規），作為後續政策與工程管理的重要依據。在工程品質面向，報告內容從市民使用體驗出發，納入道路施工與平整、橋梁檢修維護、公園綠地管理、違章查處及道路挖管整合等重點項目，各單位並設定明確 KPI 指標與短、中、長期目標，強化工程前溝通、施工中督導及完工後查驗機制，持續提升公共建設品質。此外，工務局也將資源循環與低碳營建納入核心策略，推動再生瀝青應用、營建剩餘土石方交換與智慧管理，並導入 LED 路燈、太陽光電等節能措施，將減碳理念落實於工程規劃與執行流程，同時以數位孿生系統作為永續治理的重要工具。值得一提是，通過 AA1000 第三方查證並發布永續報告書僅是起點，未來將持續深化環境永續、社會責任與誠信治理作為，將淨零目標具體落實於各項公共工程，朝向打造韌性且宜居的永續城市邁進。