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台北市議員應曉薇在京華城容積案中被控收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄款，昨判刑15年6月，褫奪公權6年，合議庭裁定加保3000萬元。兩位女兒奔波整夜，終於在今（27）日傍晚5時期限前籌得資金，由辯護律師吳佳蓉協助完成繳費程序，應曉薇順利離開法院。應曉薇步出北院時，由女兒應佳妤緊緊牽著手，應佳妤面對鏡頭堅定表示，感謝親友在短時間內伸出援手，並強調母親是清白的，「我的媽媽沒有去桃園機場，我的媽媽沒有施壓官員，我的媽媽沒有貪汙」。她強調家人絕對會上訴到底，爭取清白。應曉薇本人顯得相對低調，面對媒體提問包持沉默，僅偶爾露出微笑點頭致意，隨後在女兒與律師的陪同下，快步坐上接應車輛離開現場。應曉薇偵查中羈押禁見，2025年9月5日先獲裁定以3000萬元交保，但交保後在質詢京華城有關事項，一度加保500萬元，累計以3500萬交保，併限制住居、出境、出海8月，配帶電子腳環加個案手機監控。昨天宣判後調查有無變更強制處分必要，檢方認維持原處分即可，應曉薇說不會逃亡，請求降保，只想回家照顧母親，應女律師吳佳蓉說，應女是政治人物，曾為藝人，不會逃亡，合議庭評議，裁定應女再加保3000萬元成6500萬元，科控部分維持，並命今天下午5時以前辦保，否則還押台北女子看守所。